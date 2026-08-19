섯알오름에 남은 76년의 기억… “사람은 가도 역사는 사라지지 않는다”

19일 제76주기 예비검속 섯알오름 희생자 영령 합동위령제 열려

고영우 백조일손유족회장 “사람이 떠난다고 역사가 사라지지 않는다”

위성곤 지사 “단 한 분의 유족도 명예 회복하는 길서 소외 안되게 할 것”

임문철 이사장 “덩그러니 남겨진 검정 고무신 한 짝… 깊게 패인 상흔”

이미지 확대 위성곤(가운데) 제주도지사가 김성범(앞쪽) 국회의원, 김원칠 서귀포부시장 등과 함께 19일 서귀포시 대정읍 상모리 백조일손묘역에서 열린 예비검속 섯알오름 희생자 영령 합동위령제에서 헌화와 분향을 하고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 위성곤(가운데) 제주도지사가 김성범(앞쪽) 국회의원, 김원칠 서귀포부시장 등과 함께 19일 서귀포시 대정읍 상모리 백조일손묘역에서 열린 예비검속 섯알오름 희생자 영령 합동위령제에서 헌화와 분향을 하고 있다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 19일 제주 서귀포시 대정읍 상모리 백조일손묘역에서 예비검속 섯알오름 희생자 영령 합동위령제가 열리고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 19일 제주 서귀포시 대정읍 상모리 백조일손묘역에서 예비검속 섯알오름 희생자 영령 합동위령제가 열리고 있다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 제주 예비검속 백조일손역사관을 방문한 사람들이 “다시는 이런 일이 일어나지 않기를 바랍니다” “국가폭력 앞에 희생된 속절없이 돌아가신 제주도민의 4·3을 기억하겠습니다” 등 메시지를 남긴 메모장이 빼곡히 붙어 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 제주 예비검속 백조일손역사관을 방문한 사람들이 “다시는 이런 일이 일어나지 않기를 바랍니다” “국가폭력 앞에 희생된 속절없이 돌아가신 제주도민의 4·3을 기억하겠습니다” 등 메시지를 남긴 메모장이 빼곡히 붙어 있다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주 서귀포시 백조일손묘역에서 섯알오름 예비검속 희생자 76주기 합동위령제가 열렸다. 유족과 관계자 100여 명은 1950년 한국전쟁 직후 벌어진 민간인 학살의 아픔을 추모했다. 유족들은 뒤늦은 유해 수습과 진실 규명 과정을 되새기며 남은 희생자와 유족의 명예 회복을 바랐다. 백조일손묘역서 섯알오름 희생자 76주기 위령제 거행

유족과 관계자 100여 명, 132위 넋 기리며 추모

진실 규명·명예 회복 다짐, 역사관 증축 계획

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“1950년 칠월칠석 새벽, 모슬포 절간고구마창고의 닫힌 문 너머로 사랑하는 가족의 이름을 부르며 끌려가던 그 길, 길가에 덩그러니 남겨진 검정 고무신 한 짝은 오늘까지도 우리의 가슴을 미어지게 합니다.”임문철 제주4·3평화재단 이사장이 19일 제76주기 예비검속 섯알오름 희생자 영령 합동위령제에서 한 추도사이다.임 이사장은 “한날한시에 희생돼 시신조차 수습하지 못한 채 뼈마저 엉켜, 서로 다른 백 명의 조상의 후손들이 한 자손이 되었다는 이름으로 남은 이 비극은 우리 역사에 가장 깊게 패인 상흔”이라고 말했다.이날 오전 10시 제주 서귀포시 대정읍 상모리 백조일손묘역에서는 예비검속 섯알오름 희생자 영령 합동위령제가 열렸다. 사흘간 내리던 비가 그친 묘역에는 햇살이 비쳤고, 위성곤 제주지사와 김성범 국회의원, 고영우 백조일손유족회장 등 유족과 관계자 100여명이 참석해 희생자들의 넋을 기렸다.묘역에는 1950년 한국전쟁 당시 예비검속으로 희생된 132위가 잠들어 있다. 서로 다른 조상을 둔 사람들이 한날한시에 희생됐지만 유해가 뒤섞여 신원을 구분할 수 없게 되면서 유족들은 ‘백 명의 조상에 한 자손’이라는 뜻의 ‘백조일손’이라는 이름을 붙였다.예비검속은 한국전쟁 발발 직후 시작됐다. 당시 이승만 정부 내무부 치안국은 전국 경찰에 요시찰인 등을 구금하도록 지시했고, 제주에서도 과거 제주4·3과 관련된 이력이 있거나 경찰이 관리 대상으로 분류한 주민들이 예비검속됐다.모슬포경찰서는 한림면·대정면·안덕면 주민들을 대상으로 예비검속을 실시했다. 모슬포 절간고구마창고와 한림 어업조합창고, 무릉지서 창고 등은 감옥 아닌 감옥으로 변했고 가족들의 면회도 사실상 차단됐다.이○희 유족은 당시 부모에게 쌀을 가져다주기 위해 절간고구마창고를 찾았다. 창고 안에 갇힌 부모의 얼굴이라도 보고 싶어 들여다보려 하자 돌아온 말은 차가웠다. “너도 죽고 싶으냐”. 그 말은 76년이 지난 지금까지도 유족의 기억 속에 남아 있다.1950년 7월 중순부터 예비검속자들에 대한 총살이 시작됐다. 해병대 모슬포부대는 주민들을 군 트럭에 태워 모슬포 비행장 동쪽 섯알오름 탄약고 터로 끌고 갔다. 당시 현장을 목격한 해병대원들의 증언에는 민간인들을 한 명씩 세워 총살하고, 시신을 미리 파놓은 웅덩이에 떨어뜨렸다는 참상이 남아 있다.학살은 한 차례로 끝나지 않았다. 같은 해 8월 20일에도 모슬포 절간고구마창고와 한림 어업조합창고에 수감됐던 주민들이 새벽녘 섯알오름으로 끌려갔다. 총성이 들린 뒤 유족들이 현장으로 몰려갔지만 군의 통제로 시신을 수습하지 못했다.유족들이 다시 희생자들의 유해를 거둘 수 있었던 것은 6년이 지난 1956년이었다. 섯알오름 탄약고 터가 군부대 확장공사 과정에서 붕괴하면서 유해가 드러났고, 군 당국은 유족들의 요구를 받아들여 수습을 허가했다. 유족들은 모두 149위의 시신을 수습했고, 이 가운데 17위는 유족에게 인도하고 132위는 현재의 백조일손묘역에 안장했다.그러나 유족들에게 1956년은 끝이 아니라 또 다른 시작이었다.5·16 군사정권 이후 묘비가 훼손되고 공동묘역 해체 명령까지 내려지는 등 진실을 밝히는 일조차 쉽지 않았다. 유족들은 1990년대 들어 유족회를 결성하고 증언을 모으기 시작했다. 2000년에는 국방부를 찾아 예비검속 사건 조사를 요구하고 대통령에게 진정서를 제출했다. 이후 진실·화해를 위한 과거사정리위원회에 진실규명을 신청했다.조사 결과 희생자 상당수는 제주4·3과 직접적인 관련이 없는 주민들이었던 것으로 확인됐다. 개인적인 감정이나 모략, 이름이 비슷하다는 이유 등으로 희생된 사례도 드러났다.고영우 백조일손유족회장도 이날 주제사에서 “사람이 떠난다고 역사가 사라지지 않는다”며 “우리가 기억하고 후손들에게 올바르게 전하는 한 백조일손의 역사는 결코 사라지지 않을 것”이라고 말했다.고 회장은 특히 희생자 이춘부씨의 자녀 이옥자씨가 10여년에 걸친 재판 끝에 유전자 검사를 통해 친자관계를 확인받은 사례를 소개하며 “뒤늦게 아버지의 자녀로 가족관계를 바로잡을 수 있었다”고 전했다.위성곤 지사는 추도사에서 “4·3특별법 시행령 개정안이 지난 18일 국무회의에서 의결됨에 따라 4년 만에 제9차 제주4·3희생자 및 유족 추가신고를 재개할 예정”이라며 “단 한 분의 희생자도 역사 앞에서 누락되지 않고, 단 한 분의 유족도 명예를 회복하는 길에서 소외되지 않도록 하겠다”고 강조했다.한편 도는 희생자를 기리기 위해 유족회가 건립한 ‘제주 예비검속 백조일손 역사관’을 올해 증축해 인권과 평화교육의 거점으로 활용할 계획이다.