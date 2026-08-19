[속보] 모텔서 남녀 2명 찌르고 달아난 30대 외국인 체포… “질투 느껴 범행”

세줄 요약 경기 화성의 한 모텔에서 태국인 남녀 2명을 흉기로 찌르고 달아난 30대 외국인 A씨가 경찰에 붙잡혔다. 피해자들은 스스로 병원을 찾아 치료받았고 생명에는 지장이 없는 상태다. 경찰은 A씨가 피해자들 간 만남에 질투를 느껴 범행한 것으로 보고 자세한 경위를 조사하고 있다. 화성 모텔서 태국인 남녀 2명 흉기 피습

도주한 30대 외국인, 3시간여 만에 검거

경찰, 질투 동기 추정하며 경위 조사

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경기 화성의 한 모텔에서 태국인 남녀 2명을 흉기로 찌르고 달아난 혐의를 받는 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.화성서부경찰서는 살인미수 혐의로 태국 국적 A(30대)씨를 체포해 조사하고 있다고 19일 밝혔다.A씨는 이날 오전 2시쯤 화성시 만세구 마도면의 한 모텔에서 같은 국적의 30대 남녀를 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의를 받는다.흉기에 찔려 중상을 입은 피해자들은 스스로 남양읍 소재 병원을 찾아 치료받았으며, 두 사람 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.경찰은 오전 2시 40분쯤 병원 측으로부터 신고를 받고 출동해 3시간여 만인 오전 5시 45분쯤 범행 후 달아났던 A씨를 사건 현장 인근인 남양읍 일대 거리에서 검거했다.경찰은 A씨가 피해자들 간 만남에 질투를 느껴 범행한 것으로 추정하고 자세한 경위를 조사하고 있다.