[속보] 모텔서 남녀 2명 찌르고 달아난 30대 외국인 체포… “질투 느껴 범행”

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[속보] 모텔서 남녀 2명 찌르고 달아난 30대 외국인 체포… “질투 느껴 범행”

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-08-19 11:18
수정 2026-08-19 11:18
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세줄 요약
  • 화성 모텔서 태국인 남녀 2명 흉기 피습
  • 도주한 30대 외국인, 3시간여 만에 검거
  • 경찰, 질투 동기 추정하며 경위 조사
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경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB
경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB


경기 화성의 한 모텔에서 태국인 남녀 2명을 흉기로 찌르고 달아난 혐의를 받는 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

화성서부경찰서는 살인미수 혐의로 태국 국적 A(30대)씨를 체포해 조사하고 있다고 19일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 2시쯤 화성시 만세구 마도면의 한 모텔에서 같은 국적의 30대 남녀를 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의를 받는다.

흉기에 찔려 중상을 입은 피해자들은 스스로 남양읍 소재 병원을 찾아 치료받았으며, 두 사람 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

경찰은 오전 2시 40분쯤 병원 측으로부터 신고를 받고 출동해 3시간여 만인 오전 5시 45분쯤 범행 후 달아났던 A씨를 사건 현장 인근인 남양읍 일대 거리에서 검거했다.



경찰은 A씨가 피해자들 간 만남에 질투를 느껴 범행한 것으로 추정하고 자세한 경위를 조사하고 있다.
이정수 기자
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