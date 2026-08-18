폭염, 가뭄, 폭우 그리고 다시 폭염… ‘삼중 재난’ 덮친 경남

거제 조선 배후 산단 4곳도 피해

통영 충무공 유적 등 사적지 파손

거제·통영 특별재난지역 선포 건의

오늘 전국 폭염특보 확대… 곳곳 비

이미지 확대 육군 제39보병사단 장병들이 18일 경남 거제 장평초등학교에서 토사와 잔해물을 제거하고 있다. 거제는 전날에만 654.3㎜의 비가 내리는 등 광복절 연휴 사흘 동안 900㎜를 웃도는 비가 쏟아져 지역 곳곳의 건물과 도로, 차량 등이 침수 피해를 입었다. 또 산사태가 한 아파트를 덮쳐 1명이 숨졌다.

육군 제공 닫기 이미지 확대 보기 육군 제39보병사단 장병들이 18일 경남 거제 장평초등학교에서 토사와 잔해물을 제거하고 있다. 거제는 전날에만 654.3㎜의 비가 내리는 등 광복절 연휴 사흘 동안 900㎜를 웃도는 비가 쏟아져 지역 곳곳의 건물과 도로, 차량 등이 침수 피해를 입었다. 또 산사태가 한 아파트를 덮쳐 1명이 숨졌다.

육군 제공

세줄 요약 경남이 폭염과 가뭄, 광복절 연휴 폭우가 겹친 삼중 재난으로 큰 피해를 입고 복구에 나선다. 거제·통영에 집중호우가 쏟아져 사상자와 대피자가 발생했고, 문화유산과 농경지, 산업단지까지 피해가 번졌다. 다시 폭염특보가 예고돼 긴장감이 커진다. 폭염·가뭄·폭우가 연달아 덮친 경남의 삼중 재난

거제·통영 집중호우로 사상자·대피자 발생

복구 인력 투입 속 다시 폭염특보 확대 전망

2026-08-19 8면

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‘재난 삼중고’에 시달린 경남이 광복절 연휴에 쏟아진 폭우 피해를 복구하는 데 박차를 가하고 있다.18일 기상청 등에 따르면 광복절 연휴 사흘간 경남에는 평균 218㎜의 비가 내렸다. 다만 거제와 통영에는 각각 928.0㎜, 752.8㎜가 쏟아져 여름철 강수량의 90% 이상이 집중됐다.극한 폭우로 산사태 등 피해가 잇따르면서 4명의 사상자가 발생했고 274가구 498명이 대피했다. 이 중 145가구 245명은 토사 유입이나 추가 산사태 위험으로 대피시설에 머물고 있다. 통영 한산도 이충무공 유적 등 국가등록문화유산 4곳과 사적 1곳, 도로 등 150여건의 시설 피해가 났고 농경지 364㏊도 침수됐다. 한화오션과 삼성중공업이 있는 조선 배후 산업단지 4곳에서도 야드 내 토사 유입과 생산·변전설비, 사무실 침수·정전 등으로 복구 작업이 이어졌다.이번 수해는 기록적인 폭염과 가뭄에 이어 닥친 재난이어서 시름을 더하고 있다. 불과 며칠 전까지 경남은 최악의 폭염에 시달렸다. 지난 2일 양산은 42.5도까지 올라 국내 최고 기록을 경신했고 도내 곳곳에 폭염중대경보가 발령됐다. 온열질환자 268명이 발생해 3명이 숨졌고 가축 6만 292마리와 숭어·강도다리 6만 8000마리가 폭염·고수온 피해를 봤다.폭염에 이어 가뭄까지 겹쳤다. 7월부터 이달 15일까지 강수량이 평년의 19%에 그치면서 농업용 저수율은 31.5%까지 떨어졌다. 농업용수 가뭄 단계가 전역에 발령되고 농경지 2851㏊에서 작물 고사 등 피해가 발생했다.경남 전역에서는 연이은 복구 작업이 한창이다. 앞서 가뭄 대응에 전국 물탱크차 200대와 소방대원 400명이 지원된 데 이어 17일부터는 수해 복구에 3000여명과 장비 250여대가 나섰다. 18일에는 육군 제39보병사단 장병 240여명도 복구를 거들었다. 행정안전부는 특별교부세 20억원을 지원했다. 경남도는 특별교부세 30억원 추가 지원과 거제·통영 특별재난지역 선포를 정부에 건의했다.주민은 불안한 마음을 안고 일상 복귀를 준비 중이다. 거제 주민 김하늘(37)씨는 “몇 달째 말라 있던 집 앞 웅덩이가 하루 만에 찼다”며 “회사도 침수 피해를 봤는데 재난이 꼬리를 물고 이어져 걱정”이라고 토로했다.한편 비구름이 물러난 지역엔 습도가 높은 상태에서 기온이 오르며 또다시 폭염특보가 확대될 전망이다. 기상청은 19일 새벽부터 아침 사이 대전·충남 남부·충북 남부·전북·광주·전남·경북 서부에 5~30㎜의 비가 내린다고 예보했다. 오후부터 저녁 사이 곳에 따라 소나기 내리는 곳도 있겠다. 전국 낮 최고 기온은 19일 29~33도, 20일 28~33도, 21일 27~32도로 예보됐다.