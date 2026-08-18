폭우 할퀸 거제·통영…경남도·거제시 “특별재난지역 조기 선포” 촉구

박완수·변광용, 피해 현장 찾아 상황 점검

폭우에 산사태·침수·정전 등 피해 잇따라

특별교부세 30억원 추가 지원 건의도

이미지 확대 육군 제39보병사단 장병들이 18일 경남 거제시 장평초등학교에서 집중호우로 쌓인 토사와 잔해물을 제거하며 학교시설 복구에 힘을 보태고 있다. 2026.8.18. 육군 제39보병사단 제공 닫기 이미지 확대 보기 육군 제39보병사단 장병들이 18일 경남 거제시 장평초등학교에서 집중호우로 쌓인 토사와 잔해물을 제거하며 학교시설 복구에 힘을 보태고 있다. 2026.8.18. 육군 제39보병사단 제공

이미지 확대 박완수 경남도지사가 18일 거제 옥포종합사회복지관을 찾아 이재민의 말을 듣고 있다. 2026.8.18. 경남도 제공 닫기 이미지 확대 보기 박완수 경남도지사가 18일 거제 옥포종합사회복지관을 찾아 이재민의 말을 듣고 있다. 2026.8.18. 경남도 제공

세줄 요약 경남도와 거제시가 사흘간 쏟아진 기록적 폭우로 큰 피해를 본 거제·통영에 대해 특별재난지역 조기 선포와 신속한 재정 지원을 정부에 촉구했다. 박완수 지사와 변광용 시장은 현장을 점검하며 대피 주민 지원과 복구 대책 마련도 지시했다. 특별재난지역 조기 선포와 재정 지원 촉구

거제·통영 폭우 피해, 대피·정전·단수 확산

지사·시장 현장 점검, 복구와 생활지원 지시

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경남도와 거제시가 사흘간 쏟아진 기록적인 폭우로 대규모 피해를 본 거제와 통영에 대해 정부 차원의 특별재난지역 조기 선포와 신속한 재정 지원을 강력히 요청하고 나섰다.18일 경남도와 거제시에 따르면 박완수 경남도지사와 변광용 거제시장은 이날 각각 호우 피해 현장을 점검하고 성명을 내며 정부의 전폭적인 지원을 촉구했다.이번 폭우로 거제와 통영에서는 274가구 498명이 긴급 대피했으며, 이 중 145가구 245명은 토사 유입과 추가 산사태 우려 등으로 여전히 임시 대피시설에 머물고 있다.박 지사는 이날 오전 비상대책회의를 주재한 뒤 곧바로 거제와 통영의 피해 현장으로 향했다.그는 거제 옥포초등학교와 옥포종합사회복지관 대피소를 찾아 이재민들을 위로하고 숙식과 의료 지원 상황을 점검했다.귀가를 희망하는 주민들에게는 안전진단이 먼저 이뤄져야 함을 설명하고, 대피 장기화에 대비해 모텔 등 별도 숙박시설 지원과 목욕탕 쿠폰 지급 등 생활 불편 해소 방안을 마련하라고 지시했다.특히 대피소 식사가 컵라면으로 제공된 점을 확인한 뒤 밥차와 도시락을 지원하도록 한 데 이어 대한적십자사와 협의해 국이 포함된 급식이 제공되도록 조치했다.이어 박 지사는 장평초등학교 복구 현장에서 제39보병사단장으로부터 양수기 추가 지원 요청을 받고 양수 기능을 갖춘 소방차를 즉시 투입하도록 조치했다.이후 거제 산사태 현장과 통영 용화사 일대, 공동주택 침수 현장, 서호시장 등을 차례로 찾아 복구 상황을 살폈다.박일웅 경남도 행정부지사는 이날 통영 피해현장에서 행정안전부 장관을 만나 거제·통영의 특별재난지역 조기 선포와 함께 기존 예정된 20억원 외에 특별교부세 30억원의 추가 지원을 건의할 예정이다.변광용 거제시장 역시 성명을 발표하고 정부의 즉각적인 대응을 요구했다.변 시장은 “이번 재난은 지방정부의 행정력과 재정만으로 감당하기에 피해 규모가 너무 크다”며 “시민들의 일상 회복과 공공시설의 신속한 복구를 위해 특별재난지역 선포와 국가 차원의 전폭적인 지원이 절실하다”고 밝혔다.거제에서는 이번 폭우로 산사태 4건, 사면 유실 41건, 도로 침수 14건이 발생하고 2700여 가구 정전, 4000여 가구 단수 피해가 잇따랐다.산사태로 주민 1명이 숨지고 부상자가 발생하는 등 인명 피해도 겪었다.거제시는 ‘재난복구 통합지원본부’를 구성해 복구에 총력을 기울이는 한편 향후 상시화되는 극한호우에 대비한 항구적인 재해 예방 지원도 정부에 함께 요청했다.