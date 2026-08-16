[속보] “에어컨 전선에 감전 추정” 40대 병원 이송… 조선소 선박 내 작업 중 사고당해

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[속보] “에어컨 전선에 감전 추정” 40대 병원 이송… 조선소 선박 내 작업 중 사고당해

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-08-16 21:26
수정 2026-08-16 21:26
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세줄 요약
  • 부산 조선소 선박 내 작업자 감전 추정 사고
  • 40대 하청업체 직원 쓰러져 병원 이송
  • 소방·경찰, 전선 부위 사고 경위 조사
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병원 이송 자료 이미지. 서울신문DB
병원 이송 자료 이미지. 서울신문DB


부산의 한 조선소 내 수리 중인 선박 안에서 작업하던 40대가 감전돼 쓰러졌다는 119 신고가 접수됐다.

16일 부산소방재난본부 등에 따르면 이날 오전 11시 28분쯤 부산 사하구의 한 조선소 내 수리 중인 선박에서 작업자 1명이 쓰러졌다는 신고가 들어왔다.

하청업체 소속인 A씨는 중상을 입어 심폐소생술을 받으며 인근 병원으로 이송돼 치료를 받는 것으로 전해졌다.

A씨는 사고 당시 선박 안 작업 과정에서 이동용 에어컨 전선 부위에 감전된 것으로 추정된다고 소방당국은 보고 있다.

경찰은 조선소 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
이정수 기자
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