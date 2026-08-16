박근혜 전 대통령도 털렸다…서강대 개인정보 18만건 유출

외부공격 정황 확인…서울경찰청이 내사

재학생·교직원·졸업생·자퇴생도 유출 대상

피해자들 분통…“학교 떠난 지가 언젠데”

이미지 확대 서강대학교 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 서강대학교 전경. 서울신문DB

세줄 요약 서강대학교에서 통합 로그인 계정에 대한 외부 비인가 접근으로 약 18만건의 개인정보가 유출됐다. 재학생과 교직원, 동문, 자퇴생 정보까지 포함됐고, 학교는 사고 사흘 뒤 차단과 망 분리 조치를 했다. 경찰은 입건 전 조사에 들어갔다. 서강대 통합 로그인 계정 외부 공격 유출

구성원 약 18만건 개인정보 노출 확인

경찰 내사 착수, 학교 차단·신고 조치

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서강대학교 구성원의 개인정보 약 18만건이 유출돼 경찰이 내사에 착수했다.서울경찰청 사이버수사과는 지난 11일 서강대에서 발생한 대규모 개인정보 유출 사고와 관련해 전날 입건 전 조사(내사)에 착수했다고 16일 밝혔다.서강대는 전날 “통합 로그인 계정 정보에 대한 외부 공격으로 일부 정보의 유출 정황을 확인했다”고 밝혔다. 학교 측에 따르면 이번 공격은 지난 11일 아이디·비밀번호를 무작위로 대입해 정보를 탈취하는 방식의 외부 비인가 IP 접근으로 발생했다. 학교는 사고 발생 사흘 만인 14일 공격을 차단하고 긴급 망 분리 조치 등을 취한 뒤, 개인정보보호위원회와 교육부에도 유출 사실을 신고했다.이번 사고로 유출된 개인정보에는 서강대 구성원의 학번, 성명, 아이디, 소속, 이메일 주소, 휴대전화 번호, 인트라넷 통합 비밀번호 등이 포함됐다. 유출 대상에는 재학생과 교직원, 동문은 물론 자퇴한 학생들도 포함됐다. 이 학교 전자공학과 70학번인 박근혜 전 대통령도 개인정보 유출 대상에 포함된 것으로 전해졌다.졸업생과 자퇴생의 정보까지 유출됐다는 소식에 당사자들은 분통을 터뜨렸다. 2022년 한 해만 서강대에 다녔다 이듬해 대학을 옮겼던 ‘반수생’ 강서연(23)씨는 “유출 사고는 지난 11일에 터졌는데 안내 메일은 오늘(16일)에야 받았다”며 “학교를 떠난 지 오래됐는데 모든 정보가 털렸다니 유감”이라고 말했다. 서강대에서 학·석사 학위를 모두 받은 윤모(38)씨도 “처음 소식을 듣고 너무 놀랐다”며 “동문 규모가 큰 대학인 만큼 재발 방지를 위해 철저히 대비해야 하지 않겠느냐”고 말했다.이번 유출 사고를 내사하는 경찰 관계자는 “현재로선 입건 전 조사 단계인 만큼 그 내용에 관해 구체적으로 말하기 어렵다”고 밝혔다.