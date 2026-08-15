평화로서 카니발 연석 충돌 후 잿더미… 탑승자 9명 전원 탈출·4명 병원 이송

70대 남성·3세 남아 등 4명 부상… 흉통·기억 소실 증상

경찰, 화재원인 조사…졸음·음주운전 여부 등 조사 예정

이미지 확대 광복절인 15일 평화로 렛츠런파크 인근에서 카니발 차량이 단독으로 연석을 들이받는 사고가 발생해 차량이 전소됐다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 광복절인 15일 평화로 렛츠런파크 인근에서 카니발 차량이 단독으로 연석을 들이받는 사고가 발생해 차량이 전소됐다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 화재가 발생하자 9명의 탑승자 전원이 차량 밖으로 대피했으며 이 가운데 4명이 다쳐 병원으로 이송됐다. 불은 오후 2시 7분쯤 완전히 꺼졌으나 이 사고로 인해 오후 3시 가까이 차량들이 저속운행하면서 교통정체를 빚었다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 화재가 발생하자 9명의 탑승자 전원이 차량 밖으로 대피했으며 이 가운데 4명이 다쳐 병원으로 이송됐다. 불은 오후 2시 7분쯤 완전히 꺼졌으나 이 사고로 인해 오후 3시 가까이 차량들이 저속운행하면서 교통정체를 빚었다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 15일 오후 1시 33분쯤 제주시 평화로에서 카니발 차량이 연석을 들이받는 사고가 발생해 차량이 불길에 휩싸였다. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 15일 오후 1시 33분쯤 제주시 평화로에서 카니발 차량이 연석을 들이받는 사고가 발생해 차량이 불길에 휩싸였다. 제주도소방안전본부 제공

세줄 요약 제주 평화로에서 카니발이 도로 연석을 들이받은 뒤 화재가 발생했다. 탑승자 9명은 화재를 인지하고 모두 대피했다. 소방은 현장에 도착해 진화했고, 부상자 4명은 흉통과 안면 부종 등을 보여 병원으로 옮겨졌다. 평화로 카니발 단독 충돌 뒤 차량 화재 발생

탑승자 9명 전원 대피, 4명 부상 병원 이송

경찰·소방, 사고 경위와 화재 원인 조사

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제주 평화로에서 차량이 도로 연석을 들이받은 뒤 불이 나 탑승자 4명이 다쳐 병원으로 이송됐다.15일 제주소방안전본부에 따르면 이날 오후 1시 33분쯤 제주시 평화로에서 카니발 차량이 단독으로 충돌했다는 신고가 접수됐다.사고 차량은 도로 연석을 들이받은 뒤 불이 난 것으로 파악됐다. 당시 차량에는 모두 9명이 타고 있었으나 화재가 발생한 것을 인지한 뒤 전원이 차량 밖으로 대피했다.소방당국은 오후 1시 44분쯤 구급상황관리센터를 통해 응급처치 안내를 하던 중 차량 화재 발생 사실을 확인했으며, 오후 1시 52분 현장에 도착해 진화에 나섰다. 불은 오후 2시 7분쯤 완전히 꺼졌다.탑승자 가운데 4명은 부상을 입어 오후 2시 11~38분까지 병원으로 분산 이송됐다. 이들은 흉통과 안면 부종, 기억 소실, 허리 통증 등의 증상을 보인 것으로 알려졌다.부상자는 70대 남성 1명과 40대 여성 1명, 30대 여성 1명, 3세 남아 1명이다. 이 가운데 70대 남성이 중상을 입었지만 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.경찰과 소방당국은 정확한 사고 경위와 차량 화재 원인 등을 조사하고 있다. 음주나 졸음운전 여부 등도 경찰 조사를 통해 확인될 예정이다.