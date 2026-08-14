경남 가뭄 지원 나선 부산 소방관들, 우연히 발견한 화재까지 진화

양산 농업용수 지원 중 오토바이 화재 목격

수돗물로 끄지 못한 불길 소방호스로 진화

국가소방동원령 연장...일부 지원 계속

이미지 확대 불에 탄 오토바이. 2026.8.14. 부산소방재난본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 불에 탄 오토바이. 2026.8.14. 부산소방재난본부 제공

세줄 요약 국가소방동원령으로 경남 양산에서 농업용수 지원에 나선 부산 소방관들이 오토바이 판매점 앞 화재를 우연히 발견해 진화했다. 자체 진화가 어려운 상황이었지만 호스를 전개해 불길을 잡아 추가 피해를 막았다. 경남 가뭄 지원 중 부산 소방관 화재 발견

오토바이 판매점 앞 불길 신속 진화

추가 피해 확산 차단, 현장 판단 주목

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경남지역 가뭄 대응을 위한 국가소방동원령 임무를 수행하던 부산 소방관들이 우연히 오토바이 판매점 앞에서 발생한 화재를 발견하고 신속하게 진화했다.14일 부산소방재난본부에 따르면 지난 13일 오후 1시 30분쯤 부산 사하소방서 소속 박영민 소방위와 정의철 소방교는 국가소방동원령에 따라 경남 양산시 상북면에서 농업용수 지원 활동을 하던 중 인근 오토바이 판매점 앞에서 불이 난 것을 발견했다.당시 판매점 대표는 매장 앞에 세워둔 오토바이에서 불이 나자 수돗물을 이용해 자체 진화에 나섰지만, 오토바이 하부에서 계속 불길이 올라와 완전히 끄지 못하고 있었다.이를 발견한 두 소방관은 곧바로 소방호스를 전개해 진화에 나섰고 불길을 완전히 잡았다.자칫 판매점 내부나 주변에 세워진 다른 오토바이로 불이 번질 수 있었지만 소방관들의 신속한 대응으로 추가 피해를 막을 수 있었다.부산소방재난본부 관계자는 “국가소방동원령에 따른 임무를 수행하는 중에도 주변 위험 상황을 놓치지 않고 신속하게 대응한 대원들의 현장 판단이 피해 확산을 막는 데 큰 역할을 했다”고 말했다.폭염에 이은 가뭄 장기화로 경남 지역 용수 부족이 심화하자, 지역 소방력만으로는 급수 지원에 한계가 있다고 판단한 정부는 지난 11일 오후 8시 국가소방동원령을 발령했다. 가뭄으로 국가소방동원령이 발령된 건 지난해 8월 강원 강릉에 이어 역대 두 번째다.이후 전국 16개 시·도 소방본부에서 물탱크차 200대와 소방 인력 400명이 12일 오전 9시까지 경남에 집결했고 이틀간 총 1744회에 걸쳐 1만 2445t의 물을 공급했다.경남·창원소방본부 소속 물탱크차도 총 793회에 걸쳐 농업용수 등 6569t을 지원했다.애초 국가소방동원령은 13일 오후 6시 해제 예정이었으나, 소방청은 검토를 거쳐 해제 기한을 명시하지 않은 채 국가소방동원령을 연장하기로 했다. 이에 따라 농업용수 가뭄 ‘심각’ 단계인 밀양·거제·함안·의령·창녕 등 5개 시·군에 12개 시·도 물탱크차 100대가 계속 투입 중이다.경남 18개 시군 평균 저수율은 14일 기준 32.2％로, 평년(70.6％)과 비교해 45.6％ 수준까지 떨어진 상태다.