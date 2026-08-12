정차 명령 불응…오토바이 타고 도주한 10대, 차량 들이받고 심정지

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정차 명령 불응…오토바이 타고 도주한 10대, 차량 들이받고 심정지

하승연 기자
입력 2026-08-12 11:21
수정 2026-08-12 12:28
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세줄 요약
  • 정차 지시 불응 뒤 오토바이 도주
  • 500ｍ 추격전 끝 주차 차량 충돌
  • 10대 고등학생 심정지 상태 이송
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경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


순찰차의 정차 명령에 불응한 채 오토바이를 몰고 달아나던 고등학생이 주차된 차량을 들이받고 심정지 상태로 병원에 이송됐다.

12일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오전 9시 7분쯤 양평군 양평읍 대흥리의 한 도로에서 오토바이를 몰던 10대 고등학생 A군이 중앙선을 침범한 뒤 맞은편 인도에 주차돼있던 승용차를 들이받았다.

이 사고로 크게 다친 A군은 심정지 상태로 인근 병원에 이송된 상태다. 이날 사고는 A군이 경찰의 정차 지시에 불응한 채 도주하는 과정에서 발생했다.

사고 직전 순찰차에 탑승하고 있던 경찰관은 A군이 헬멧을 착용하지 않은 상태로 번호판이 부착돼있지 않은 오토바이를 몰던 것을 발견하고 정차 지시를 했다.

그러나 A군은 그대로 오토바이를 몰고 달아났고 이 과정에서 순찰차와 500ｍ가량 추격전을 벌인 것으로 파악됐다.



경찰은 A군이 계속 도주를 이어가다가 정차 명령이 내려졌던 지점으로부터 약 1㎞ 떨어진 곳에서 사고를 낸 것으로 보고 있다. 경찰은 자세한 경위를 조사 중이다.
하승연 기자
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