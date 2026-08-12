900㎏ 폐비닐에 깔린 70대 끝내 숨져… 지게차 하역작업 돕다가 사고

세줄 요약 전남 나주의 한 재생 플라스틱 제조공장에서 70대 작업자가 900㎏가량의 폐비닐에 깔려 숨졌다. A씨는 지게차 옆에서 하역 작업을 돕다가 떨어진 폐비닐에 사고를 당했고, 심정지 상태로 병원에 이송됐지만 끝내 숨졌다. 경찰은 중대재해수사팀에 사건을 넘겨 정확한 경위를 조사한다. 나주 공장서 70대 작업자 폐비닐에 깔려 사망

지게차 옆 하역 보조 중 900㎏ 폐비닐 사고

경찰, 중대재해수사팀 이관해 경위 조사

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전남광주 나주의 한 공장에서 70대 작업자가 폐비닐에 깔려 숨지는 사고가 발생했다.12일 전남광주소방본부에 따르면 전날 오후 6시 23분쯤 나주시 공산면 한 재생 플라스틱 소재 물질 제조공장에서 A씨가 폐비닐에 깔렸다.사고를 당한 A씨는 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.A씨는 당시 지게차 옆에서 무게 900㎏가량의 폐비닐 하역 작업을 돕다가 떨어진 폐비닐에 사고를 당한 것으로 파악됐다.경찰은 기초조사를 마친 뒤 사건을 전남경찰청 중대재해수사팀으로 이관해 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.