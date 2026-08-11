창녕서 오토바이·1t 화물차 충돌…70대 오토바이 운전자 숨져

세줄 요약 경남 창녕군 대합면 교차로에서 70대 남성이 몰던 오토바이가 대구 방면으로 직진하던 1t 화물차와 충돌해 운전자가 숨졌다. 사고 직후 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 사망했다. 화물차 운전자는 음주나 무면허가 아닌 것으로 확인됐고, 경찰은 진술과 현장 상황을 토대로 경위를 조사할 예정이다. 창녕 교차로서 오토바이·화물차 충돌

70대 오토바이 운전자 심정지 후 사망

경찰, 운전자 진술 토대로 경위 조사

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경남 창녕에서 오토바이와 1t 화물차가 충돌해 70대 오토바이 운전자가 숨졌다.11일 경남소방본부와 경찰 등에 따르면 이날 오후 2시 50분쯤 창녕군 대합면 도개리 한 교차로에서 70대 남성 A씨가 몰던 오토바이가 대구 방면으로 직진하던 1t 화물차와 충돌했다.이 사고로 A씨가 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌다.화물차를 운전한 60대 남성은 사고 당시 음주나 무면허 운전은 아닌 것으로 확인됐다.경찰은 오토바이가 교차로를 통과하던 중 화물차와 충돌한 것으로 보고 화물차 운전자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.