사람 잡는 다슬기… 보름 새 9명 숨져

수심 얕지만 미끄러워 사고 빈번

3년간 32명 사망… 81%가 고령층

이미지 확대 경북 문경소방서 소속 구조대원들이 지난달 26일 문경시 마성면의 한 하천에서 다슬기를 채취하다 숨진 60대 여성을 인양하고 있다. 문경소방서 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 문경소방서 소속 구조대원들이 지난달 26일 문경시 마성면의 한 하천에서 다슬기를 채취하다 숨진 60대 여성을 인양하고 있다. 문경소방서 제공

세줄 요약 여름철 하천과 계곡에서 다슬기를 잡다 숨지는 사고가 잇따랐다. 최근 보름 동안 전국에서 9명이 목숨을 잃었고, 최근 3년간 여름철 사망자는 32명에 달했다. 고령층과 외지인 피해가 많아 각별한 주의가 필요하다. 가평 계곡서 다슬기 채취 중 60대 여성 실종·사망

보름 새 전국 9명 사망, 여름철 반복되는 사고

구명조끼 착용·2인 이상 동행·휴대전화 소지 당부

2026-08-11 8면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 9일 새벽 경기 가평군 상면 녹수계곡에서 남편과 다슬기를 잡던 60대 여성 A씨가 실종됐다는 119 신고가 접수됐다. 현장에 출동한 구조대가 1시간가량 수중 수색을 벌인 끝에 A씨는 싸늘한 주검으로 돌아왔다.여름철을 맞아 전국 각지의 하천과 계곡에서 다슬기를 채취하다 목숨을 잃는 사고가 잇따라 발생하고 있어 각별한 주의가 당부된다.10일 소방당국 등에 따르면 지난달 26일부터 전날까지 보름 동안 전국에서 9명이 다슬기를 채취하다 목숨을 잃었다. 지난 6일 충북 제천시 한 하천에서 다슬기를 잡다 일행과 떨어진 60대 남성이 숨졌다. 지난달 29일에는 경북 경주에서, 같은 달 26일엔 경북 문경에서 각각 70대와 60대 여성이 변을 당했다.사고는 해마다 반복된다. 행정안전부 자료를 보면 최근 3년간(2023~2025) 여름철인 6월에서 8월 사이 다슬기를 채취하다 사고로 숨진 사람은 전국적으로 32명에 달한다. 시기별로는 8월이 16명(50%)으로 가장 많았고, 6월 9명(28.1%), 7월 7명(21.9%)이 뒤를 이었다. 특히 사망자 중 26명(81%)이 60세 이상 고령층이었고, 피서를 온 외지인 비율도 59%(19명)에 달했다.다슬기는 수심이 얕은 곳에 주로 서식하지만 산소가 풍부한 하천이나 계곡에서 유속이 빠른 구간의 바위틈에 붙어 있는 경우가 대부분이다. 때문에 다슬기를 채취할 때 고개를 숙이거나 쪼그려 앉아 물속을 살피는 경우가 많다. 이때 바닥만 바라보게 되면서 시야가 좁아져 수심이 갑자기 깊어지거나 미끄러졌을 때 대처하기가 어렵다. 더욱이 거센 물살에서 스스로 몸을 가누기 어려운 고령층에게는 더욱 위험하다. 야행성인 다슬기가 어두운 밤에 바위틈에서 나오다 보니 야간에 채취하는 경우가 많다는 점도 사고 위험을 키우는 요인 중 하나다.공하성 우석대 소방방재학과 교수는 “수심이 얕다고 방심하다 사고가 나는 경우가 많아 반드시 구명조끼를 입고 2명 이상이 함께 작업해야 한다”면서 “비상시 신고하거나 구조대가 위치를 파악할 수 있게 휴대전화도 소지해야 한다”고 말했다.