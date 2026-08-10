5살 여아 몸 곳곳에 멍… 20대 친부 긴급체포

세줄 요약 경기 동두천에서 5살 딸을 학대한 혐의로 20대 친부가 긴급체포됐다. 경찰은 가정폭력 신고를 받고 출동해 몸 곳곳에 멍이 든 아동을 발견했고, 응급처치 뒤 병원으로 이송했다. 친부와 계모가 함께 생활한 정황도 확인됐다. 동두천서 5살 딸 학대 혐의 친부 긴급체포

가정폭력 신고 뒤 출동, 멍 든 아동 발견

응급처치 후 병원 이송, 학대 경위 조사

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경기 동두천에서 5살 딸을 학대한 혐의를 받는 20대 남성이 체포됐다.동두천경찰서는 아동복지법상 아동학대 혐의로 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 10일 밝혔다.경찰에 따르면 이날 오전 2시쯤 동두천시 생연동의 한 주택에서 ‘아이가 가정폭력을 당한 것 같다’는 신고가 접수됐다.현장에서는 피해 아동인 B양이 몸에 여러 개의 멍이 있는 상태로 발견됐으며, 응급처치를 받은 뒤 병원으로 이송됐다.B양은 친부인 A씨, 계모와 함께 생활해온 것으로 전해졌다.경찰은 B양의 부상 상태 등을 토대로 A씨가 B양을 학대한 것으로 보고 긴급체포했다.경찰은 A씨를 상대로 구체적인 학대 경위와 범행 동기 등을 조사하고 있다.