서울 중랑구서 ‘지인 추정’ 60대 2명 흉기 난동…둘 다 숨져

세줄 요약 서울 중랑구 면목동에서 60대 남성 2명이 흉기에 찔려 숨졌다. 한 명은 목, 다른 한 명은 복부에 자상을 입은 채 발견됐고, 의식이 있던 한 명이 지인에게 알리며 신고가 이뤄졌다. 경찰은 두 사람이 다투다 서로를 찔렀을 가능성과 제3의 가해자 가능성을 함께 조사 중이다. 중랑구 면목동서 60대 남성 2명 흉기 피습 사망

목·복부 자상 확인, 의식 있던 한 명이 신고

경찰, 지인 간 다툼·제3 가해자 가능성 수사

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서울 중랑구에서 60대 남성 2명이 흉기에 찔려 숨지는 사건이 발생했다.8일 경찰 등에 따르면 이날 오전 4시쯤 중랑구 면목동에서 흉기 난동 사건이 발생해 60대 남성 2명이 숨졌다.소방당국은 “한 명은 오른쪽 목, 한 명은 복부에 자상을 입었다”는 신고를 받고 출동했으며, 두 남성은 심정지 상태에서 발견됐다.두 사람 중 당시까지만 해도 의식이 있던 한 명이 지인에게 상황을 알리면서 신고가 이뤄진 것으로, 소방대원들이 심폐소생술(CPR)을 하며 병원으로 이송했으나 모두 숨졌다.숨진 남성 2명은 지인 사이로 추정된다. 아직은 숨진 두 사람 외 가해자로 의심되는 사람은 찾지 못한 상황이다.경찰은 두 사람이 다투다가 서로를 찔렀을 가능성을 염두에 두고 수사 중이나, 제3의 가해자가 있을 가능성도 배제하지는 않고 있다.경찰은 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰하고 자세한 사건 경위를 조사 중이다.