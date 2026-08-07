음성 방수시트 공장 화재…14시간만에 진화

세줄 요약 충북 음성 삼성면의 아스팔트 방수시트 제조 공장에서 불이 나 소방당국이 대응 1단계를 발령하고 장비 66대, 인력 210명을 투입했다. 가연성 원료가 많아 진화에 어려움을 겪었고, 불은 14시간 만에 잡혔다. 공장 1동이 전소되고 인근 공장도 피해를 봤다. 음성 삼성면 공장 화재, 14시간 만에 진화

가연성 원료로 진화 난항, 대응 1단계 발령

공장 1동 전소, 관계자 1명 화상

이미지 확대 6일 충북 음성 삼성면에 위치한 아스팔트 방수시트 제조 공장에서 불이 났다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6일 충북 음성 삼성면에 위치한 아스팔트 방수시트 제조 공장에서 불이 났다. 연합뉴스

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지난 6일 충북 음성 삼성면의 한 공장에서 난 불이 14시간 만에 꺼졌다.7일 소방 당국에 따르면 전날 오후 11시쯤 삼성면 아스팔트 방수시트 제조 공장에서 불이 났다. 소방 당국은 화재 직후 대응 1단계를 발령해 장비 66대, 인력 210명을 투입했다.공장 내부에 가연성 원료가 보관돼 있어 진화에 어려움을 겪은 소방 당국은 7일 낮 12시 55분쯤 불길을 잡는 데 성공했다.이 불로 페인트 도료 제조 공장 1개 동(1334㎡)이 전소됐고, 인근 화학제품 제조 공장 1개 동이 그을림 피해를 봤다. 공장 관계자 1명이 전신에 2도 화상을 입기도 했다.소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사 중이다.