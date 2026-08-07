오피스텔 쓰러진 30대 남성… 마약 소지 현행범 체포

경찰, 케타민 입수 경로 파악 중

이미지 확대 서울 서초경찰서. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 서울 서초경찰서. 뉴시스

세줄 요약 서울 서초구의 한 오피스텔에서 쓰러져 있던 30대 남성이 케타민을 소지한 사실이 확인돼 경찰에 현행범으로 체포됐다. 소방이 먼저 출동해 상태를 확인했고, 남성은 횡설수설해 정상적인 의사소통이 어려운 상태였던 것으로 전해졌다. 간이 시약 검사에서는 마약 양성 반응도 나왔다. 서초구 오피스텔서 쓰러진 30대 남성 체포

현장서 케타민 소지 확인, 마약 양성 반응

경찰, 투약 여부와 입수 경위 조사 착수

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서울 서초구의 한 오피스텔 건물에서 마약류를 소지한 채 쓰러져 있던 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.서울 서초경찰서는 마약류관리법 위반 혐의로 30대 남성 A씨를 체포해 조사 중이라고 7일 밝혔다.소방 당국은 이날 오전 2시 47분쯤 “사람이 쓰러져 있다”는 신고를 받고 서초구의 한 오피스텔로 출동했다. 현장에 도착한 소방은 A씨의 상태를 확인한 뒤 경찰에 공동 대응을 요청했다.A씨는 당시 횡설수설하는 등 정상적인 의사소통이 어려운 상태였던 것으로 전해졌다. 경찰은 현장에서 A씨가 향정신성의약품인 케타민을 소지한 사실을 확인하고 현행범으로 체포했다. 이후 A씨를 대상으로 진행한 간이 시약 검사에서도 마약 양성 반응이 나왔다.경찰은 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰했다. 또 A씨를 상대로 마약 투약 여부와 케타민을 입수한 경위 등을 조사하고 있다.