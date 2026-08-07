‘300억 사기 의혹’ 차가원 대표, 구속 송치

법원 “증거인멸 우려”… 구속영장 발부

차 대표는 혐의 부인… 인권위 진정 제기

이미지 확대 차가원 대표. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 차가원 대표. 뉴스1

세줄 요약 차가원 원헌드레드 레이블 대표가 연예인 IP 사업을 내세워 계약을 맺고 선수금을 받은 뒤 사업을 이행하지 않은 혐의로 구속 송치됐다. 피해 규모는 300억원대이며, 경찰은 채무 돌려막기 정황도 확인한 것으로 전해졌다. 300억원대 사기 혐의로 구속 송치

연예인 IP 사업 내세운 선수금 계약 의혹

채무 돌려막기 정황과 혐의 부인

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘300억원대 사기 혐의’를 받는 연예기획사 원헌드레드 레이블의 차가원 대표가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 7일 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 혐의를 받는 차 대표를 서울중앙지검에 구속 송치했다고 밝혔다.차 대표는 자신이 운영하는 기획사 소속 연예인의 지식재산권(IP)을 활용한 사업을 제안하며 관련 업체들과 계약을 맺은 뒤, 거액의 선수금을 받고도 약속한 사업을 이행하지 않은 혐의를 받는다. 고소인들이 주장하는 피해 규모는 300억원에 이른다.경찰은 차 대표가 거액의 채무가 있는 상태에서 연예기획사 사업을 시작했고, 이후 계약을 쪼개는 방식으로 기존 채무를 돌려막은 정황을 확인한 것으로 전해졌다.경찰은 지난 6월 차 대표에 대한 구속영장을 두 차례 신청했지만, 검찰은 보완 수사를 요구하며 모두 반려했다. 경찰은 추가 수사를 거쳐 지난달 22일 세 번째로 영장을 신청했고, 검찰이 이를 받아들여 영장을 청구했다.서울중앙지법은 지난 3일 차 대표에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 “증거인멸 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.차 대표는 경찰 조사에서 혐의를 부인한 것으로 전해졌다. 차 대표 측은 경찰이 위법한 압수수색을 토대로 구속영장을 신청했다며 반발해 왔다. 또 수사 과정에서 인권침해가 있었다며 담당 수사관 2명을 상대로 국가인권위원회에 진정을 제기한 상태다.