창녕 중부내륙고속도로서 ‘모의탄’ 소동…한때 통행 통제·차량 정체

갓길 포탄 추정 물체 신고

폭발물처리반 출동해 수거

모의탄 확인 후 통행 재개

이미지 확대 갓길에 떨어져 있는 모의탄. 2026.8.6. 경남경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 갓길에 떨어져 있는 모의탄. 2026.8.6. 경남경찰청 제공

세줄 요약 경남 창녕 중부내륙고속도로 갓길에서 포탄으로 추정되는 물체가 발견돼 경찰과 군 폭발물처리반이 출동했다. 안전을 위해 현장은 한때 통제됐고, 약 7㎞ 구간에서 차량 정체가 빚어졌다. 조사 결과 해당 물체는 길이 60㎝, 지름 20㎝의 살상력 없는 모의탄으로 확인됐으며, 경찰은 적재 불량으로 떨어진 것으로 보고 경위를 조사 중이다. 포탄 추정 물체 발견, 고속도로 통제

경찰·군 EOD 출동, 현장 안전 확보

조사 결과 살상력 없는 모의탄 확인

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경남 창녕 중부내륙고속도로 갓길에서 포탄으로 추정되는 물체가 발견돼 경찰과 군 폭발물처리반(EOD)이 출동하는 소동이 벌어졌다.확인 결과 해당 물체는 살상력이 없는 모의탄으로 파악됐다.6일 경찰과 한국도로공사 등에 따르면 이날 오후 1시 47분쯤 창녕군 대합면 합리 중부내륙고속도로 양평 방향(상행선) 45㎞ 지점 갓길에서 “포탄이 떨어져 있다”는 신고가 도로공사 창녕지사를 통해 접수됐다.도로공사는 현장에서 발견된 물체가 포탄으로 추정된다고 판단해 경찰에 상황을 알렸고, 경찰은 안전 확보를 위해 현장을 통제한 뒤 폭발물처리반(EOD)을 요청했다.폭발물처리반은 이날 오후 3시 21분쯤 현장에 도착해 해당 물체를 수거했다. 포탄을 조사한 결과 길이 60㎝·지름 20㎝의 살상력이 전혀 없는 모의 포탄인 것으로 파악됐다.경찰은 군 의뢰로 모의 포탄을 싣고 이동하던 민수용 화물차량이 적재를 제대로 하지 않아 고속도로상에 떨어뜨린 것으로 추정했다.사건 수습 과정에서 한국도로공사는 이날 오후 3시 10분 안전안내문자를 통해 “중부내륙고속도로 양평 방향 창녕IC~현풍IC 구간 45㎞ 지점에서 미상의 폭발물이 발견돼 오후 2시 11분부터 해당 구간을 통제하고 있다”며 우회를 안내했다.도로공사는 오후 3시 26분쯤 통행을 재개했으며 통제 여파로 한때 일대에는 약 7㎞ 구간에서 차량 정체가 빚어졌다.경찰은 군과 함께 모의탄이 고속도로 갓길에 놓이게 된 경위 등을 조사하고 있다.