‘양정원 사건’ 수사 무마 의혹 전 강남서 경찰관 구속

세줄 요약 양정원 사건 수사 무마 의혹을 받는 서울 강남경찰서 전 수사팀장 송모 경감이 공무상비밀누설 혐의로 구속됐다. 검찰은 금품과 룸살롱 접대를 받고 사건을 혐의없음으로 종결한 정황을 포착했고, 수사 확대에 나섰다. 강남서 전 수사팀장, 공무상비밀누설 혐의 구속

양정원 사건 무마 의혹과 금품·접대 수수 정황

검찰, 주가조작 수사서 연계 정황 포착 후 확대

이미지 확대 서울 강남경찰서의 모습. 2024.5.21 오장환 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 강남경찰서의 모습. 2024.5.21 오장환 기자

법원은 “향응 또는 금품이 뇌물에 해당하는지 여부에 다툼이 있어 방어권 보장이 필요하다”며 영장을 기각했다. 하지만 이번에는 “도주 및 증거 인멸 우려가 있다”고 봤다.

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금품을 받고 방송인 양정원씨 사기 사건을 무마한 의혹을 받는 서울 강남경찰서 전 수사팀장이 구속됐다.서울남부지법 김지현 영장전담 부장판사는 5일 송모 경감에 대해 공무상비밀누설 혐의로 구속영장을 발부했다.앞서 검찰은 지난 4월 송 경감에 대해 뇌물수수와 공무상비밀누설 혐의로한 차례 구속영장을 청구했으나 당시강남경찰서 수사1과 팀장이었던 송 경감은 양씨의 남편인 재력가 이모씨로부터 금품과 룸살롱 접대를 받고 양씨 앞으로 제기된 고소 사건을 ‘혐의없음’으로 종결 처리한 의혹을 받는다.필라테스 학원 프랜차이즈 모델로 활동한 양씨는 2024년 7월 가맹점주들로부터 사기 등 혐의로 고소당했으나 경찰은 같은 해 12월 ‘혐의없음’으로 불송치 결정했다.검찰은 이씨의 주가조작 혐의를 수사하는 과정에서 이 같은 수사 무마 정황을 포착하고, 지난 3월 말부터 강남서와 경찰청을 잇달아 압수수색했다.검찰은 송 경감이 수사를 무마한 정황을 추가적으로 포착해 지난달 31일 구속영장을 재청구했다.검찰은 이씨의 휴대전화 통화 내용을 분석하는 과정에서 수사1과뿐 아니라 수사2과 소속 경찰관 2명의 이름이 더 언급된 사실을 확인하고 수사를 확대하고 있다.