“화물용 엘베 타라” 갑질 논란과 달랐다…택배기사에 ‘주차 명당’ 내준 아파트 [이슈픽]

출입구 앞 ‘명당 주차면’ 택배차량 배려구역으로 지정

‘천룡인 아파트’ 논란 속 “이게 명품 아파트” 호평

이미지 확대 택배기사들을 위해 출입구와 가장 가까운 주차 공간을 ‘택배차량 배려구역’으로 지정한 한 아파트의 사진이 공개됐다. 보배드림 캡처 닫기 이미지 확대 보기 택배기사들을 위해 출입구와 가장 가까운 주차 공간을 ‘택배차량 배려구역’으로 지정한 한 아파트의 사진이 공개됐다. 보배드림 캡처

이미지 확대 배달기사 자료사진. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 배달기사 자료사진. 연합뉴스

이미지 확대 ‘택배기사님께 명당자리 양보한 아파트’ 게시물에 달린 댓글. 보배드림 캡처 닫기 이미지 확대 보기 ‘택배기사님께 명당자리 양보한 아파트’ 게시물에 달린 댓글. 보배드림 캡처

세줄 요약 한 아파트가 폭염 속 무거운 짐을 나르는 택배기사들을 위해 지하주차장 출입구와 가장 가까운 주차면을 배려구역으로 지정해 화제가 됐다. 과도한 출입 규정으로 논란이 된 일부 고급 아파트와 대비되며, 작은 배려가 큰 힘이 된다는 반응이 이어졌다. 택배기사 편의 위한 주차 배려구역 지정

폭염 속 무거운 짐 운반 동선 최소화

과도한 출입 규정 아파트와 대비 반응

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폭염 속 무거운 짐을 나르는 택배 기사들을 위해 출입구와 가장 가까운 주차 공간을 ‘택배차량 배려구역’으로 지정한 한 아파트가 온라인에서 훈훈한 반응을 얻고 있다.최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘택배기사님께 명당자리 양보한 아파트’라는 제목의 게시물이 올라왔다.사진에는 지하 주차장 출입구와 가장 가까운 곳에 위치한 주차면에 ‘택배차량 특수차량 배려구역’이라는 문구가 적힌 안내 표지판이 설치된 모습이 담겼다.게시자는 “아파트에서 무거운 짐을 나르는 기사님들을 위해 입구에서 가장 가까운 명당자리를 양보해 줬다”고 설명했다.이에 “이게 진짜 명품 아파트다”, “작은 배려가 큰 힘이 될 듯” 등 긍정적인 반응이 쏟아졌다.한 누리꾼은 “헬멧 벗고 들어가라는 갑질 아파트랑 너무 비교된다”고 최근 이슈가 된 일명 ‘천룡인 아파트’와 비교하기도 했다.‘천룡인 아파트’는 일본 만화 ‘원피스’ 속 특권계급인 ‘천룡인’에서 유래한 표현으로, 배달 기사들에게 과도한 출입 절차를 요구하거나 화물용 엘리베이터 이용, 도보 이동 등을 강제하는 일부 아파트를 빗댄 말이다.지난 3일 한 매체는 서울 강남 최고급 아파트에서 배달 기사들이 부당한 차별을 받고 있다고 보도했다.이에 따르면 배달 기사들은 신분 확인을 요구받고 헬멧을 벗어야 했으며 일반 엘리베이터가 아닌 화물용을 이용해야 했다. 화물용 엘리베이터에는 에어컨도 나오지 않았다.또한 배달 오토바이는 정문부터 출입이 금지돼 폭염에도 직접 음식을 들고 걸어가야 했다.한 배달 기사는 “귀천을 만들어 버렸다. 아이들이 뭘 보고 배우겠냐”고 토로했다.아파트 관리사무소 측은 입주민 안전을 위한 조치라고 강조했다.이처럼 일부 고급 아파트의 과도한 출입 규정이 논란이 되는 가운데, 택배 기사를 위해 출입구 인근 주차면을 배려구역으로 지정한 해당 아파트의 사례는 더욱 주목받았다.누리꾼들은 “입주민 안전도 중요하지만 현장에서 일하는 노동자를 존중하는 배려도 필요하다”, “조금의 배려가 공동체의 품격을 만든다”는 반응을 보였다.