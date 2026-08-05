[속보] 母벤츠 음주운전 10대, 가로수 들이받아 숨져… 조수석 친구 다쳐 병원 이송

세줄 요약 경북 영천시에서 한밤중 음주 상태로 어머니 소유 벤츠를 몰던 19세 남성이 가로수를 들이받는 사고가 났다. 운전자는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 숨졌고, 조수석의 19세 대학생 친구는 경상을 입어 치료받고 있다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 경북 영천서 음주운전 벤츠 가로수 충돌

운전자 19세 남성 심정지 후 사망

조수석 19세 대학생 경상 치료 중

이미지 확대 경북 영천시 금호읍 영천경찰서 전경. 영천경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 영천시 금호읍 영천경찰서 전경. 영천경찰서 제공

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한밤중 음주 상태에서 어머니 소유 승용차에 친구들을 태우고 운전한 10대가 가로수를 들이받는 사고로 숨졌다.5일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오전 0시 35분쯤 경북 영천시 조교동 신망정사거리 인근을 달리던 벤츠 승용차가 도로변 가로수를 들이받았다.신고를 받고 현장에 출동한 소방당국은 구조장비 4대와 인력 14명을 투입해 10대 남녀 2명을 구조했다.운전자인 A(19)군은 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다. 조수석에 타고 있던 대학생 B(19)양은 경상을 입어 치료받고 있다.A군은 B양을 포함한 친구 2명과 술을 마신 뒤 이들을 태우고 어머니 소유 승용차 운전대를 잡은 것으로 파악됐다.경찰은 정확한 경위를 조사하고 있다.