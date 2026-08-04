“美7공군 박살내자” 정문으로 뛰어든 대학생들…오산공군기지 경비망 뚫린 전말

한국대학생진보연합 소속 학생 8명, 평택 K-55 기지 무단 침입

정문 통해 경내 진입 후 구호 외치다 미군 측에 현행범 체포… 경찰 인계

이미지 확대 한국대학생진보연합, 평화어머니회, 국민주권당 등이 2025년 10월 29일 오후 경북 경주시 성동동 구 경주역 광장에서 트럼프 방한 규탄 집회를 마친 뒤 행진하고 있다. 2025.10.29. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 한국대학생진보연합, 평화어머니회, 국민주권당 등이 2025년 10월 29일 오후 경북 경주시 성동동 구 경주역 광장에서 트럼프 방한 규탄 집회를 마친 뒤 행진하고 있다. 2025.10.29. 뉴스1

세줄 요약 경기 평택 오산공군기지 정문에 한국대학생진보연합 소속 학생 8명이 무단 침입했다. 이 중 6명은 기지 안으로 들어가 “미7공군 박살내자” 등 반미 구호를 외치며 기습 시위를 벌였고, 미군 경비에 의해 현행범으로 체포돼 한국 경찰에 인계됐다. 오산공군기지 정문, 대학생 8명 무단 침입

6명 내부 진입 후 반미 구호 외치며 시위

미군 현행범 체포 뒤 한국 경찰에 인계

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 평택시에 위치한 주한미군 핵심 시설인 오산공군기지(K-55) 정문 경비망이 무단 침입한 대학생들에게 뚫리는 사고가 발생했다.4일 경찰과 군 당국에 따르면 이날 오전 10시 15분쯤 한국대학생진보연합(대진연) 소속 남녀 학생 8명이 경기 평택시 K-55 미군기지 정문을 통해 기지 내부로 무단 침입했다.이들은 정문 통제선을 넘어 기지 안으로 뛰어 들어간 뒤 “미7공군 박살내자” 등의 반미 구호를 외치며 기습 시위를 벌인 것으로 알려졌다. 전체 인원 8명 중 6명은 기지 경내로 진입하는 데 성공했고, 나머지 2명은 입구에서 미군 경비 인력에 제지당했다.기지 내부로 진입한 학생들은 현장에 있던 미군 측에 의해 현행범으로 즉각 체포됐다. 미군 측은 이후 이들의 신병을 한국 경찰에 인계했다.경찰은 기존에도 반미 활동을 이어오던 대진연 소속 회원들이 계획적으로 범행을 저지른 것으로 보고 있다. 이들을 대상으로 군사기지 및 군사시설 보호법 위반 혐의 등을 적용해 정확한 침입 경위와 범행 동기를 조사할 예정이다.