20대女에 졸피뎀 먹여 성매매한 40대男 구속… 동종 전과도 있었다

세줄 요약 광주에서 채팅앱으로 만난 20대 여성에게 졸피뎀을 먹인 뒤 성매매한 40대 남성이 구속됐다. 경찰은 마약류관리법과 성매매처벌법 위반 혐의를 적용했다. A씨는 병원에서 처방받은 약을 건네며 금품도 제공한 것으로 조사됐다. 채팅앱 만남 뒤 졸피뎀 투약 성매매 혐의

광주 북부경찰, 40대 남성 구속 수사

피해 여성 신고로 사건 수사 본격화

이미지 확대 체포·수갑 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF 닫기 이미지 확대 보기 체포·수갑 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF

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전남광주에서 채팅 애플리케이션(앱)을 통해 만난 여성에게 불면증 치료제인 졸피뎀을 먹인 뒤 성매매한 40대 남성이 구속됐다.광주 북부경찰서는 A씨를 마약류관리법, 성매매처벌법 등 위반 혐의로 구속했다고 4일 밝혔다.A씨는 지난달 22일 북구 소재 숙박업소 등지에서 B(20대)씨에게 졸피뎀을 건네 먹게 하고 1차례 성매매한 혐의를 받는다.그는 숙박업소에서 B씨와 만나기 전 병원에서 졸피뎀을 처방받았으며, B씨에게 금품도 제공한 것으로 조사됐다.이 과정에서 자발적으로 졸피뎀을 복용한 B씨도 성매매 혐의로 불구속 입건돼 조사를 받고 있다.이 사건은 졸피뎀을 먹은 뒤 잠든 B씨가 피해 사실을 신고하면서 수사가 시작됐다.현행법상 졸피뎀을 처방받은 사람이 이를 복용하는 행위는 처벌할 수 없지만, 타인에게 제공하거나 함께 투약해서는 안 된다.A씨는 동종 전과도 있는 것으로 경찰은 확인했다.경찰은 A씨를 상대로 여죄를 수사한 뒤 검찰에 송치할 방침이다.