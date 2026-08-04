무면허 30대女, 만취 상태로 인도 돌진… 길 가던 10대 중상 병원 이송

세줄 요약 경기 광주에서 무면허 상태로 만취 운전을 하던 30대 여성이 인도로 돌진해 길을 걷던 10대 여성을 크게 다치게 했다. 피해자는 병원으로 옮겨졌고 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다. 경찰은 현장에서 A씨를 붙잡아 음주운전과 치상 혐의로 조사했다. 무면허 만취 운전, 인도 돌진 사고 발생

10대 보행자 중상, 병원 이송

경찰 현행범 체포, 운전자 여부 조사

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경기 광주에서 무면허 만취 상태로 운전하던 중 보행자에게 중상을 입힌 30대 여성이 경찰에 붙잡혔다.경기 광주경찰서는 교통사고처리특례법 위반(치상) 등 혐의로 A씨를 형사 입건했다고 4일 밝혔다.A씨는 이날 오전 2시 40분쯤 광주시 쌍령동의 한 도로에서 만취 상태로 운전하다 보행자 도로 펜스를 들이받고, 인도를 걷던 10대 여성 B씨를 다치게 한 혐의를 받는다.이 사고로 B씨가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.행인의 신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A씨를 발견했다.A씨는 경찰에 “사고를 낸 사람은 도주했다”는 취지로 진술했으나, 경찰은 목격자 진술 등을 토대로 A씨를 현행범 체포했다.검거 당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준(0.08% 이상)이었으며, 운전면허도 없는 것으로 파악됐다.경찰 관계자는 “본인이 운전하지 않았다고 하는데 직접 운전한 사실이 최종 확인되면 특가법으로 혐의를 변경 적용할 방침”이라고 말했다.