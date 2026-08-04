시어머니 살해한 60대 여성 검거…“오래전부터 한집 살면서 갈등 빚어”

세줄 요약 경기 성남의 한 빌라에서 60대 여성이 함께 살던 80대 시어머니를 흉기로 살해해 경찰에 검거됐다. 경찰은 두 사람이 오래전부터 한집에 살며 갈등을 빚어온 것으로 보고, 존속살인 혐의 적용과 구속영장 신청을 검토하고 있다. 성남 빌라서 60대 여성, 시어머니 살해 혐의

가족 신고로 경찰 출동, 현행범 체포

오래전 동거 갈등 정황, 존속살인 검토

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한집에 사는 80대 시어머니를 살해한 60대 여성이 가족의 신고로 경찰에 검거됐다.4일 연합뉴스 등에 따르면 경기 성남중원경찰서는 살인 혐의로 A씨를 붙잡아 조사 중이다.A씨는 지난 3일 오후 성남시 중원구에 있는 빌라에서 시어머니인 80대 B씨를 흉기로 살해한 혐의를 받는다.A씨는 사건 발생 후 수 시간이 지나 오후 8시 30분쯤 같은 건물에 사는 다른 가족의 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다.경찰은 A씨가 치매를 앓는 B씨와 오래전부터 한집에 살면서 갈등을 빚다가 범행한 것으로 보고 자세한 경위를 조사 중이다.또한 두 사람의 관계가 고부간인 것으로 확인됨에 따라 혐의를 존속살인으로 변경해 구속영장을 신청할 예정이다.