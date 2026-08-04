본국서 택시 강도 중국인 살인범, 29년 만에 붙잡혀

세줄 요약 중국 톈진에서 29년 전 택시 강도살인을 저지른 중국인 A 씨가 한국에서 불법체류자로 숨어 지내다 경찰에 붙잡혀 중국으로 강제송환됐다. 경찰은 과거 거주지 탐문과 추적 수사로 목포 인근에서 A 씨를 검거했고, 출입국관리법 위반 혐의로 현행범 체포했다. 29년 전 중국 톈진 택시 강도살인 사건 발생

한국 불법체류 중이던 중국인 A 씨 검거

경찰 수사 끝 중국으로 강제송환 조치

이미지 확대 피의자 A씨가 목포 은신처 부근에서 잠복 중인 경찰에 붙잡히는 장면.경기남부경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 피의자 A씨가 목포 은신처 부근에서 잠복 중인 경찰에 붙잡히는 장면.경기남부경찰청 제공

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29년 전 본인의 나라에서 강도살인 사건을 저지른 50대 중국인이 한국에서 불법체류자로 생활하다 경찰에 붙잡혔다.경기남부경찰청 4일 마약·국제범죄수사대는 출입국관리법 위반 혐의로 중국 국적 A 씨를 현행범 체포해 중국에 강제송환했다고 밝혔다.A 씨는 1997년 3월 중국 톈진에서 공범 B 씨와 함께 택시 강도짓을 하다 저항하는 기사를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.2021년 9월 DNA 분석을 통해 신원이 밝혀진 B 씨가 중국에서 먼저 검거된 이후 중국 공안은 A 씨가 한국에 체류 중인 사실을 확인하고 인터폴 적색수배를 하는 등 한국 경찰에 공조를 요청했다.지난 3월 수사에 들어간 경찰은 과거 A 씨가 거주했던 지역에 대한 탐문 등을 통해 전남광주특별시 목포 주거지 인근에서 사건 발생 29년여 만인 지난달 2일 붙잡았다.조사 결과 A 씨는 2017년 입국해 한국과 중국을 오가는 생활을 이어오다가 B 씨 등이 검거된 이후 체류 기간 만료 뒤에도 국내에 머무르며 도피 생활을 한 것으로 드러났다.한국에서 일용직 등으로 일했던 A 씨는 본인 명의의 휴대전화나 계좌를 사용하지 않았고, 평상시에는 마스크를 착용하고 다녔다.