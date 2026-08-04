차귀도 해상서 어선·낚시어선 충돌… 낚시객 16명 경상

타박상 등 입어 병원 치료 받지 않고 귀가

이미지 확대 지난 3일 오후 10시 23분쯤 제주시 차귀도 북쪽 약 5.4㎞ 해상에서 8.5t급 낚시어선(승선원 16명)과 29t급 어선(승선원 9명)이 충돌해 낚시객 16명이 다치는 사고가 발생했다. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 3일 오후 10시 23분쯤 제주시 차귀도 북쪽 약 5.4㎞ 해상에서 8.5t급 낚시어선(승선원 16명)과 29t급 어선(승선원 9명)이 충돌해 낚시객 16명이 다치는 사고가 발생했다. 제주도소방안전본부 제공

세줄 요약 제주 차귀도 북쪽 약 5.4㎞ 해상에서 낚시어선과 어선이 충돌해 탑승객 16명이 타박상 등 경상을 입었다. 소방과 해경은 신창항에 임시의료소를 설치해 상태를 확인했고, 부상자 전원은 병원 이송을 거부한 뒤 자진 귀가했다. 차귀도 북쪽 해상서 어선·낚시어선 충돌

낚시객 16명 경상, 병원 이송 없이 귀가

해경, 선박 관계자 상대로 원인 조사

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주 차귀도 북쪽 해상에서 어선과 낚시어선이 충돌해 낚시객 16명이 다쳤지만 모두 경상으로 확인돼 병원 치료를 받지 않고 귀가했다.4일 제주소방안전본부와 해양경찰 등에 따르면 지난 3일 오후 10시 23분쯤 제주시 차귀도 북쪽 약 5.4㎞ 해상에서 8.5t급 낚시어선(승선원 16명)과 29t급 어선(승선원 9명)이 충돌했다.해경의 사고 접수 후 소방당국은 오후 10시 58분 공동 대응에 나섰으며, 신창항에 임시의료소를 설치하고 응급버스와 행정버스를 추가 투입해 부상자 확인에 나섰다.사고 선박은 이날 오후 11시 16분 신창항에 입항했고, 낚시어선 탑승객 16명이 타박상 등 경상을 입은 것으로 확인됐다. 다만 부상자 전원은 병원 이송을 거부한 뒤 상태를 확인받고 자진 귀가했다.이번 사고 대응에는 소방인력 18명과 지휘차, 펌프차, 구급차 3대, 행정버스, 응급버스 등 장비 7대가 동원됐다.해양경찰은 두 선박 관계자 등을 상대로 충돌 경위와 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.