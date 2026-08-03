원주 국도서 차량 4대 추돌…1명 숨지고 9명 부상

이미지 확대 3일 국도 5호선 강원 소초면 신양대교에서 차량 4대가 추돌하는 사고가 발생했다. 강원소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 3일 국도 5호선 강원 소초면 신양대교에서 차량 4대가 추돌하는 사고가 발생했다. 강원소방본부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

3일 오전 10시 37분쯤 국도 5호선 강원 원주 소초면 신양대교 횡성 방향에서 차량 4대가 추돌했다.사고 당시 도로 위에서는 배수로 공사가 진행 중이었다. 승용차 1대가 공사 현장을 발견한 뒤 차선을 바꾸는 과정에서 또 다른 승용차를 추돌했고, 이들 차량이 공사 차량을 부딪힌 것으로 알려졌다.또 공사를 알리는 신호수 역할을 하던 60대 작업자 A씨도 차량에 치었다. A씨는 현장에서 숨졌고, 차량들에 타고 있던 9명은 크고 작은 부상을 입어 병원으로 옮겨졌다.경찰은 차량 블랙박스 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.