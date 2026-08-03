진주 사찰서 모의총기로 위협·납치 시도…50㎞ 추격전 벌인 50대 구속

비비탄총으로 관계자 위협 후 차량 몰고 도주

경찰, 실탄 발사하고 테이저건 사용해 검거

특수상해·특수공무집행방해 등 혐의로 구속

이미지 확대 모의총기 위협 범인 검거 현장. 2026.8.3. 경남경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 모의총기 위협 범인 검거 현장. 2026.8.3. 경남경찰청 제공

이미지 확대 범행에 사용한 비비탄 모의총기. 2026.8.3. 경남경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 범행에 사용한 비비탄 모의총기. 2026.8.3. 경남경찰청 제공

세줄 요약 경남 진주의 한 사찰에서 50대 남성이 비비탄 모의총기로 관계자를 위협하고, 이를 막는 사람을 차량으로 들이받은 뒤 도주해 50㎞ 추격전이 벌어졌다. 경찰은 공포탄과 실탄, 테이저건을 동원해 검거했고, A씨는 음주 상태였으며 구속됐다. 사찰서 모의총기 위협 뒤 차량 돌진

경찰 50㎞ 추격 끝에 공포탄·테이저건 검거

음주 상태 확인, 특수상해 등 혐의 구속

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경남 진주에서 사찰 관계자를 모의총기로 위협한 뒤 차량을 몰고 달아나 경찰과 50㎞에 달하는 추격전을 벌인 50대 남성이 구속됐다.진주경찰서는 3일 특수상해, 특수공무집행방해, 도로교통법상 음주운전 등 혐의로 A씨(50대)를 구속했다고 밝혔다.A씨는 지난달 29일 오후 2시 50분쯤 진주시 초전동 한 사찰 주차장에서 87㎝ 길이의 비비탄 모의총기를 꺼내 50대 사찰 관계자를 위협한 혐의를 받는다.A씨는 범행 직후 승용차를 타고 달아나려다 이를 제지하던 또 다른 50대 사찰 관계자를 차량으로 들이받고 도주한 혐의도 받고 있다. 피해자는 일부 다친 것으로 확인됐다.신고를 받고 출동한 경찰은 A씨의 도주로를 차단하며 추격에 나섰고, 약 50㎞를 뒤쫓은 끝에 진주시 집현면 냉정교차로 인근에서 차량을 멈춰 세웠다.A씨가 차량에서 내리지 않자 경찰은 공포탄 2발과 실탄 4발을 발사해 차량을 제압했다. 이어 삼단봉으로 운전석 유리창을 깨고 테이저건을 사용해 A씨를 검거했다.이 과정에서 경찰관 5명이 다쳤고 경찰차 4대와 민간 차량 1대가 파손됐다.검거 당시 A씨의 혈중알코올농도는 0.076%로 면허정지 수준이었다. 조사 결과 A씨가 사용한 총기는 실제 발사 기능이 없는 비비탄 모의총기로 확인됐다.경찰 조사에서 A씨와 피해 사찰 관계자들은 서로 모르는 사이였던 것으로 파악됐다. 또 A씨는 아내와 이혼 소송 과정에서 법원의 접근금지 명령을 위반해 입건된 상태였던 것으로 알려졌다.A씨는 범행 한 달 전쯤 인터넷으로 모의총기를 산 것으로 조사됐다. 사찰을 찾은 이유와 범행 동기에 대해서는 횡설수설한 것으로 전해졌다.경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위와 동기를 추가로 조사할 방침이다.