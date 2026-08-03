4·3 치유프로그램 상반기 1390명 참여… 제주도, 고령 피해자 찾아가는 서비스 확대

이달부터 원거리·고령 4·3생존희생자·유족 대상 현장 밀착형 지원

이미지 확대 제주4·3 피해자들이 제주트라우마치유센터에서 원예치유프로그램을 듣고 있다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주4·3 피해자들이 제주트라우마치유센터에서 원예치유프로그램을 듣고 있다. 제주도 제공

세줄 요약 제주도와 국립제주트라우마치유센터가 올해 상반기 4·3 피해자 치유프로그램을 66회 운영해 1390명의 참여를 이끌었다. 1대1 방문상담과 이동 심리지원도 병행하며 현장 중심 서비스를 강화했고, 도는 도비 1억원을 추가 투입해 원거리·고령 피해자 대상 찾아가는 치유서비스를 확대하기로 했다. 상반기 4·3 치유프로그램 66회 운영, 1390명 참여

방문상담 47건·이동 심리지원 3회, 현장 서비스 강화

도비 1억원 추가 투입, 고령 피해자 찾아가는 지원 확대

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올해 상반기 제주4·3 피해자 치유프로그램에 1300여명이 참여한 가운데 제주도가 거동이 불편하거나 치유센터를 찾기 어려운 고령 피해자를 위한 ‘찾아가는 치유서비스’를 확대한다.제주도는 국립제주트라우마치유센터와 함께 ‘2026년 제주4·3 피해자 치유서비스 확대사업’을 이달부터 본격 추진한다고 3일 밝혔다.국립제주트라우마치유센터는 올해 상반기 국·도비를 활용해 서귀포시 강정동과 금악리, 상명리, 안덕면, 남원읍 등에서 사회공동체 치유프로그램 66회를 운영해 모두 1390명이 참여했다. 이와 함께 1대1 방문상담 47건과 이동 심리지원 상담실 3회(39명)를 운영하는 등 현장 중심의 치유서비스를 제공해 높은 호응을 얻었다.도는 이러한 성과를 바탕으로 도비 1억원을 추가 투입해 원거리 거주자와 이동이 어려운 고령의 제주4·3 생존희생자와 유족을 대상으로 찾아가는 치유서비스를 대폭 확대하기로 했다.권역별 치유프로그램을 운영해 심리·정서 회복과 사회적 관계 형성을 지원하고, 지속적인 도움이 필요한 대상자에게는 소규모 집중 치유프로그램을 제공할 계획이다. 방문 과정에서 새롭게 발굴된 피해자는 상담과 등록 절차를 거쳐 국립제주트라우마치유센터 치유서비스와 연계하고, 사업 종료 이후에도 사례관리 시스템을 통해 지속적으로 관리할 방침이다.김인영 도 특별자치행정국장은 “치유서비스 이용이 어려웠던 피해자들에게 한 걸음 더 가까이 다가가는 계기가 될 것”이라며 “단 한 분의 4·3 피해자도 소외되지 않도록 치유 사각지대 해소에 최선을 다하겠다”고 말했다.