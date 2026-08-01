[속보] 리조트서 4살 여아 물에 빠져 숨져… 심박 회복하며 대형병원 옮겨졌지만

세줄 요약
- 홍천 리조트 물놀이 시설서 4살 여아 익수 사고 발생
- 심정지 상태로 이송 뒤 심박 회복, 대형병원 재이송
- 치료 중 끝내 사망, 경찰·소방 사고 경위 조사
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119구급대 자료 이미지. 서울신문DB
강원 홍천의 한 리조트 물놀이 시설에서 4살 여아가 물에 빠져 숨지는 사고가 발생했다.
1일 경찰과 소방당국 등에 따르면 전날 오후 5시 14분쯤 홍천군 두촌면 한 리조트 내 물놀이 시설에서 A(4)양이 빠져 숨을 쉬지 않는다는 신고가 접수됐다.
현장에 출동한 소방당국은 심정지 상태의 A양을 인근 병원으로 이송했다.
이후 A양은 심박을 회복하면서 춘천시의 한 대형 병원으로 다시 이송돼 치료받았으나 끝내 숨졌다.
당국은 사고 경위를 조사하고 있다.
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