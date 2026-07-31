“길거리서 네 발로 엉금엉금…” 수원역 판친 20대 여성의 섬뜩한 행동

대낮 번화가서 제자리 뛰고 바닥 구르는 등 이상 행적

경찰 간이검서 필로폰 ‘양성’… 환각 상태서 배회한 20대 입권

이미지 확대 지난 29일 오전 마약 투약 상태로 경기도 수원역 인근을 배회한 20대 여성. 연합뉴스TV 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 29일 오전 마약 투약 상태로 경기도 수원역 인근을 배회한 20대 여성. 연합뉴스TV 캡처

세줄 요약 경기 수원역 로데오거리에서 20대 여성이 마약을 투약한 뒤 제자리뛰기와 돌발 행동을 반복해 시민 불안을 키웠다. 신고를 받고 출동한 경찰은 간이 검사에서 필로폰 양성을 확인했고, 여성을 조사한 뒤 가족에게 인계해 보호 입원 조치했다. 수원역 로데오거리서 마약 취한 여성 기행

제자리뛰기·질주·기어가기 등 돌발 행동

시민 신고로 출동한 경찰, 필로폰 양성 확인

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대낮에 마약에 취한 상태로 경기 수원역 인근을 기어다니는 등 기이한 행동을 보인 20대 여성이 경찰에 붙잡혔다.지난 30일 경기 수원팔달경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 20대 여성 A씨를 입건해 조사 중이라고 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 지난 29일 오전 9시 20분쯤 마약을 투약한 뒤 수원시 팔달구 수원역 앞 로데오거리 일대를 배회한 혐의를 받고 있다.당시 A씨는 시민들이 오가는 길 한복판에서 갑자기 제자리뛰기를 하거나, 벤치에 앉아 있던 시민들 사이를 가로질러 냅다 달려가는 등 이상 행동을 보였다. 급기야 길바닥에 몸을 던져 구르거나 네 발로 엉금엉금 기어다니기도 한 것으로 알려졌다.A씨의 섬뜩한 기행이 이어지자 불안감을 느낀 목격자들의 신고가 잇따랐고, 현장에 출동한 경찰은 A씨를 임의동행해 마약 간이 시약 검사를 진행했다. 검사 결과 A씨에게서는 필로폰 양성 반응이 나왔다.A씨는 경찰 조사 과정에서 필로폰 투약 혐의를 인정한 것으로 알려졌다. 적발 당시 그가 추가로 소지하고 있던 마약류는 발견되지 않았다.경찰은 A씨의 건강 상태와 정서적 불안정 등을 고려해 우선 가족에게 인계한 뒤 보호 입원 조치했다. 경찰 관계자는 “A씨를 상대로 마약 구매 경로와 추가 투약 여부 등 정확한 사건 경위를 계속 조사할 방침”이라고 전했다.