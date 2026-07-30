처음 본 행인에 흉기 들고 협박… 불법체류 중국인 2명 구속

세줄 요약 제주에서 처음 만난 행인들에게 흉기를 들고 위협한 미등록 중국인 2명이 경찰에 구속됐다. 이들은 편의점 앞에서 말다툼을 벌인 뒤 인근 주거지에서 흉기를 가져와 협박한 혐의를 받았다. 함께 있던 미등록 중국인 4명도 추가 적발됐다. 제주 편의점 앞 흉기 협박 사건 발생

미등록 중국인 2명 현장 검거·구속

함께 있던 미등록 4명 추가 적발

이미지 확대 제주동부경찰서는 지난 27일 오후 10시쯤 제주시 이도동의 한 편의점 앞에서 처음 만난 행인 2명에게 시비를 걸다 말다툼을 벌인 뒤 흉기를 들고 협박한 중국 국적 2명을 구속해 조사하고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 제주동부경찰서는 지난 27일 오후 10시쯤 제주시 이도동의 한 편의점 앞에서 처음 만난 행인 2명에게 시비를 걸다 말다툼을 벌인 뒤 흉기를 들고 협박한 중국 국적 2명을 구속해 조사하고 있다. 제주 강동삼 기자

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제주에서 처음 본 행인들에게 흉기를 들고 위협한 미등록 중국인 2명이 경찰에 구속됐다.제주동부경찰서는 특수협박 혐의로 중국 국적 30대 A씨와 40대 B씨를 구속해 조사하고 있다고 30일 밝혔다.A씨 등은 지난 27일 오후 10시쯤 제주시 이도동의 한 편의점 앞에서 처음 만난 행인 2명에게 시비를 걸다 말다툼을 벌인 뒤 흉기를 들고 협박한 혐의를 받고 있다.경찰 조사 결과 술에 취한 A씨 등은 피해자들과 말싸움을 벌인 뒤 인근 주거지로 돌아가 흉기를 가져와 피해자들을 위협한 것으로 드러났다.신고를 받고 출동한 경찰은 주변을 수색해 A씨 등을 현장에서 붙잡았다.조사 과정에서는 이들이 체류기간이 만료된 미등록 외국인인 것으로 확인됐다. 경찰은 이들의 주거지에서 함께 생활하던 미등록 중국인 4명도 추가로 적발해 출입국·외국인청에 인계했다.경찰은 사건 경위 등을 추가 조사하고 있다.