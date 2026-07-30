[속보] 횡단보도 건너던 90대 노인, 음주운전 20대 차량에 치여 사망

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[속보] 횡단보도 건너던 90대 노인, 음주운전 20대 차량에 치여 사망

하승연 기자
입력 2026-07-30 10:03
수정 2026-07-30 10:03
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세줄 요약
  • 전남 광주 순천시 가곡동서 음주운전 사고 발생
  • 횡단보도 건너던 90대 여성 차량에 치여 사망
  • 운전자 면허 취소 수준, 위험운전치사 입건
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서울신문DB
서울신문DB


전남광주에서 음주운전 차량에 90대 노인이 치여 숨지는 사고가 발생했다.

30일 오전 5시 1분쯤 전남광주 순천시 가곡동 편도 2차로 도로에서 A(22)씨가 몰던 승용차가 횡단보도를 건너던 B(90대·여)씨를 치었다.

이 사고로 크게 다친 B씨는 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

조사 결과 사고가 난 곳은 신호등이 없는 횡단보도로, 당시 A씨의 혈중알코올농도는 운전면허 취소 수준이었던 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨를 특정범죄가중처벌등에관한법률 위반(위험운전 등 치사) 혐의로 입건하고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
하승연 기자
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