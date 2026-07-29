[속보] 덤프트럭에 깔린 40대 여성 숨져… 주차 문제로 말다툼 있었다

세줄 요약 광주 북구의 한 신축 아파트 공사현장 주변에서 60대 덤프트럭 운전자가 후진하다 40대 여성을 치어 숨지게 했다. 사고 직전 두 사람은 사유지 주차 문제로 말다툼을 한 것으로 파악돼 경찰이 고의성 여부를 조사하고 있다. 공사현장 인근 덤프트럭 후진 중 여성 사망

사고 전 주차 문제 둘러싼 말다툼 정황

경찰, 고의성 여부와 입건 가능성 수사

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아파트 공사현장 주변에서 40대 여성이 덤프트럭에 깔려 숨진 사건과 관련해 사고 직전 트럭기사와의 말다툼 정황이 나와 경찰이 고의성 여부를 수사하고 있다.29일 경찰에 따르면 광주 북부경찰서는 60대 덤프트럭 운전자 A씨에 대해 입건 전 조사를 진행하고 있다.A씨는 전날 오후 6시쯤 전남광주 북구 매곡동의 한 신축 아파트 공사현장 주변 도로에서 후진을 하던 중 40대 여성 B씨를 숨지게 한 혐의를 받는다.이 사고로 크게 다친 B씨는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.경찰 조사에서 A씨와 B씨는 사고 직전 사유지 주차 문제를 놓고 말다툼을 벌인 것으로 파악됐다.경찰은 이같은 정황을 토대로 입건 전 조사에 나서 A씨의 고의성 여부를 들여다보고 있다.경찰은 A씨의 진술과 폐쇄회로(CC)TV 영상, 목격자 진술 등을 종합해 입건 여부와 적용 혐의를 결정할 방침이다.