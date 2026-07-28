일본 구마모토 규모 7.1 강진… 제주서도 건물 ‘흔들림’ 신고

세줄 요약 일본 구마모토현에서 규모 7.1 강진이 발생해 구마모토시 등에서 진도 7 흔들림이 관측됐다. 일본 기상청은 최대 1ｍ 쓰나미 가능성을 경고하며 주의보를 발령했고, 진동은 한국에도 전달돼 제주에서 건물 흔들림 신고가 접수됐다. 구마모토현 규모 7.1 강진 발생

일본 기상청, 쓰나미 주의보 발령

제주서 건물 흔들림 신고 접수

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일본 규슈 서부 구마모토현에서 발생한 규모 7.1의 강진 여파로 제주에서도 건물 흔들림을 느꼈다는 신고가 접수됐다.일본 기상청과 NHK 등에 따르면 28일 오후 4시 27분쯤 구마모토현 구마모토 남쪽 23㎞지역에서 규모 7.1의 지진이 발생했다. 진원의 깊이는 10㎞로 추정됐다.이번 지진으로 구마모토시 등에서는 최고 수준인 진도 7의 강한 흔들림이 관측됐다. 일본 기상청은 최대 1ｍ 높이의 쓰나미가 발생할 가능성이 있다며 쓰나미 주의보를 발령하고 해안 지역 주민들에게 주의를 당부했다.기상청에 따르면 이번 지진의 진동은 우리나라에도 전달돼 전남 광주와 경남, 부산, 제주 등에서 진도 3의 흔들림이 관측됐다. 진도 3은 실내, 특히 고층 건물에 있는 사람이 뚜렷하게 흔들림을 느끼고 정차 중인 차량이 약간 흔들릴 수 있는 수준이다.제주에서는 지진 발생 약 4분 뒤인 오후 4시 31분쯤 제주시 노형동의 한 10층 오피스텔 건물에서 “건물이 흔들렸다”는 내용의 신고가 접수됐다.현재까지 제주에서 인명 피해나 시설물 피해는 확인되지 않았으며, 관계 당국은 추가 피해 여부를 확인하고 있다.