한밤중 서울 오피스텔서 여성 살해…50대 남성 긴급체포

경찰 “관계성 범죄 여부 확인 중”
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경찰 이미지. 서울신문DB
한밤중 서울 소재 오피스텔에서 한 남성이 여성을 살해한 혐의로 입건됐다.
서울 강북경찰서는 28일 오전 1시 40분쯤 50대 남성 A씨를 살인 혐의로 긴급체포했다고 밝혔다. A씨는 이날 오전 서울 강북구 수유동에 있는 한 오피스텔 안에서 50대 여성 B씨를 살해한 혐의를 받는다.
현장에서는 흉기와 둔기 등 A씨가 범행에 썼을 것으로 추정되는 도구들이 발견된 것으로 알려졌다.
A씨와 B씨는 가족 관계는 아닌 것으로 파악됐다. 경찰은 그간 두 사람 간에 교제 살인으로 의심할 만한 신고 이력은 없지만 관계성 범죄 여부를 확인 중이라고 밝혔다.
체포된 후 현재 경찰서 당직실에 인치돼 있는 A씨는 진술을 거부하고 있는 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨의 범행 동기 등 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.
세줄 요약
- 서울 강북구 오피스텔서 여성 살해 사건 발생
- 50대 남성 긴급체포, 진술 거부 중인 상태
- 경찰, 관계성 범죄 여부와 동기 조사 착수
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