“사람이 몇분간 올라오지 않는다”… 구좌읍 행원포구서 50대 남성 숨져

세줄 요약 제주 구좌읍 행원포구에서 “몇분간 올라오지 않는다”는 신고가 접수돼 50대 남성이 구조됐지만 끝내 숨졌다. 최근 제주에서는 물놀이와 실족, 표류 등 수난사고가 여름철에 집중되고 있다. 행원포구 물놀이 사고, 50대 남성 숨짐

신고 접수 뒤 소방·해경 합동 구조 진행

제주 여름철 수난사고, 7~9월 집중 발생

이미지 확대 27일 오후 4시 2분쯤 제주시 구좌읍 행원포구에서 50대 남성이 숨진 채 발견됐다. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 27일 오후 4시 2분쯤 제주시 구좌읍 행원포구에서 50대 남성이 숨진 채 발견됐다. 제주도소방안전본부 제공

이미지 확대 해경과 소방당국이 지난 26일 오후 11시쯤 제주시 도두동 한 방파제 테트라포드 아래 약 4m 높이로 추락한 50대 남성을 구조했다. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 해경과 소방당국이 지난 26일 오후 11시쯤 제주시 도두동 한 방파제 테트라포드 아래 약 4m 높이로 추락한 50대 남성을 구조했다. 제주도소방안전본부 제공

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본격적인 피서철을 맞아 물놀이 사고가 잇따르고 있다.27일 제주도소방안전본부와 제주해양경찰서에 따르면 이날 오후 4시 2분쯤 제주시 구좌읍 행원포구에서 “머리만 물밖으로 나온 채 몇분간 올라오지 않는다”는 신고가 접수됐다.소방당국은 지휘차와 구조·구급차 등 장비를 급파해 오후 4시 9분쯤 현장에 도착했으며, 물속에 잠겨 있던 50대 A씨를 해경과 함께 오후 4시 24분 인양했다.발견 당시 A씨는 사지강직이 나타나고 활력징후가 없는 상태였다. 구조대는 의료지도를 거쳐 심폐소생술(CPR)을 시행하지 않고 A씨를 해경에 인계했다.해경은 A씨의 시신을 장례식장으로 옮긴 뒤 정확한 신원과 사고 경위를 조사하고 있다.앞서 지난 23일 오전 11시 35분쯤 제주시 애월읍 곽지해수욕장에서 40대 여성이 물놀이 중 쓰러지는 사고가 발생했다. 안전요원이 CPR을 실시해 의식이 돌아온 것으오 확인됐다.최근 3년간 제주에서 발생한 수난사고는 245건으로, 이 가운데 절반이 넘는 128건(52.2%)이 7~9월에 발생했다. 사고 원인은 수영과 수상레저 등 물놀이가 97건(39.6%)으로 가장 많았고, 실족 70건(28.6%), 표류 29건(11.8%), 급류 고립 19건(7.8%)이 뒤를 이었다.한편 전날인 26일 오후 10시 45분쯤에는 제주시 도두동 한 방파제에서 “사람이 바다에 빠졌다”는 신고가 접수됐다. 출동한 소방당국과 해경은 테트라포드 아래 약 4m 높이로 추락한 50대 남성을 오후 11시 4분 구조했다. 이 남성은 갈비뼈 통증과 전신 찰과상을 입었지만 의식이 있는 상태였으며, 응급처치를 받은 뒤 병원으로 이송됐다.이곳에선 지난 2일 밤에도 70대 남성이 테트라포드 위를 걷다가 떨어져 구조돼 병원으로 긴급 이송됐지만 끝내 숨지는 사고가 발생했다.