[속보] 60대 운전 SUV, 오토바이 충돌 20대 숨져… 불법 유턴하다 사고 가능성

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경기 동두천의 한 도로에서 60대가 몰던 스포츠유틸리티차(SUV)와 오토바이가 충돌해 20대 오토바이 운전자가 숨지는 사고가 발생했다.27일 경찰과 소방당국 등에 따르면 전날 오후 8시 6분쯤 동두천시 동두천동 국가산업단지 인근 도로에서 60대 남성 A씨가 몰던 SUV와 20대 남성 B씨가 운전하던 오토바이가 충돌했다.이 사고로 B씨가 심정지 상태로 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.경찰은 A씨가 3차선에서 주행 중 유턴 금지 구간에서 유턴하다 정상 주행하던 B씨의 오토바이와 충돌한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.