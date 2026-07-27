흉기로 아내 살해한 70대 구속… 범행 후 자해

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서울신문DB
흉기로 배우자를 찔러 살해한 70대 남성이 구속됐다.
27일 경남 마산동부경찰서는 살인 혐의로 A씨를 구속했다고 밝혔다. A씨는 지난 14일 오후 3시쯤 경남 창원시 마산회원구의 주거지 아파트에서 배우자인 B(70대)씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다.
A씨는 범행 직후 흉기로 자해한 뒤 “집에 사람이 죽었다”며 112에 신고했다. 신고를 받고 출동한 경찰은 그를 현행범 체포했다. 당시 B씨는 흉기에 찔려 이미 숨져 있었다. 중상을 입은 A씨는 병원으로 이송됐다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기를 조사한 뒤 지난 24일 구속영장을 신청해 발부받았다. 경찰은 이날 오후 그를 검찰에 송치할 예정이다.
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