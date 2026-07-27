울산서 두 달 새 이륜차 사고로 4명 사망…경찰, 단속 강화

세줄 요약 울산경찰청이 이륜차·자전거·PM 등 두바퀴 차 관련 사망사고가 잇따르자 맞춤형 교통안전 대책을 추진했다. 최근 두 달 동안 3건의 사고로 4명이 숨졌고, 신호위반·안전모 미착용 등 1천624건을 적발해 단속을 8월까지 연장했다. 두바퀴 차 사망사고 잇따라, 울산경찰 대책 추진

최근 두 달 3건 사고로 4명 사망, 경각심 고조

집중 단속 1천624건 적발, 8월까지 연장

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울산경찰청은 최근 이륜차와 자전거, 개인형 이동장치(PM) 등 ‘두바퀴 차’ 관련 사망사고가 잇따르자 맞춤형 교통안전 대책을 추진한다고 27일 밝혔다.울산에서는 지난 22일 아침 이륜차끼리 충돌해 운전자 2명이 모두 숨지는 사고가 발생하는 등 최근 두 달 동안 두바퀴 차 관련 사고 3건으로 모두 4명이 사망했다.경찰은 지난 6월부터 이륜차·자전거·PM을 대상으로 집중 단속을 벌인 결과 신호위반 606건, 안전모 미착용 422건, 보행자 보호 의무 위반 67건 등 총 1천624건의 법규 위반을 적발했다. 이는 지난해 같은 기간보다 939건(137.1%) 증가한 수치다.이에 경찰은 애초 이달까지였던 집중 단속 기간을 오는 8월까지 연장하고 예방 순찰과 법규 위반 단속을 한층 강화하기로 했다.도심은 사고 잦은 곳을 중심으로 외곽 지역은 생활권 위주로 순찰차와 경찰 오토바이를 배치해 집중 순찰을 실시한다.안전모 착용 단속도 계속 이어간다. 특히 사고 위험이 큰 고령 운전자를 대상으로 안전모 착용을 적극 유도할 방침이다.건널목·인도 주행 등 교통질서 위반 행위는 현장 단속과 함께 캠코더 암행순찰차 등 교통단속 장비를 활용한 사후 단속도 병행한다.또 도로관리청 등 관계기관과 합동 점검을 실시해 취약 구간의 안전시설을 보강하고 사고 위험이 큰 직선 구간에는 후면 단속카메라 등 단속 장비를 추가 설치할 계획이다.