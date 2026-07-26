“폭염에 외출하기도 겁나요”… 제주 바다·도로·산까지 ‘여름철 안전 비상’

제주 온열질환 41명·사망 1명 발생

해파리·물놀이·렌터카 사고도 집중

이미지 확대 최근 5년 휴가철 야외활동 안전사고 현황. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 최근 5년 휴가철 야외활동 안전사고 현황. 제주도소방안전본부 제공

이미지 확대 지난 23일 오전 11시 35분쯤 제주시 애월읍 곽지해수욕장에서 물놀이를 하던 40대 여성이 쓰러져 안전요원이 CPR을 통해 구조했다. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 23일 오전 11시 35분쯤 제주시 애월읍 곽지해수욕장에서 물놀이를 하던 40대 여성이 쓰러져 안전요원이 CPR을 통해 구조했다. 제주도소방안전본부 제공

이미지 확대 최근 3년 휴가철 수난사고 현황. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 최근 3년 휴가철 수난사고 현황. 제주도소방안전본부 제공

이미지 확대 올 여름 고수온 영향으로 제주 해수욕장에서 해파리 쏘임 사고가 7건이 발생해 주의가 요구되고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 올 여름 고수온 영향으로 제주 해수욕장에서 해파리 쏘임 사고가 7건이 발생해 주의가 요구되고 있다.

이미지 확대 출처 국립수산과학원 닫기 이미지 확대 보기 출처 국립수산과학원

세줄 요약 장마 뒤 제주에 폭염이 계속되며 온열질환자가 속출하고, 바다에서는 해파리 쏘임과 물놀이 사고가 잇따랐다. 관광객 증가로 렌터카 사고와 벌·뱀 물림도 늘어 소방당국이 낮 시간대 야외활동 자제와 구명조끼 착용 등 안전수칙 준수를 당부했다. 폭염 지속, 온열질환·사망 사례 발생

해파리 쏘임·물놀이 사고, 휴가철 집중

렌터카·벌·뱀 사고 증가, 주의 당부

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“푹푹 찌는 더위에 숨이 헉헉 막혀 외출하기가 무서울 정도예요.”장마가 끝난 제주에 연일 폭염이 이어지면서 온열질환자가 속출하는 등 여름철 안전에 비상이 걸렸다.바다에서는 독성 해파리 쏘임 사고가 잇따르고, 해수욕장과 계곡에서는 물놀이 사고가 집중되고 있다. 관광객 증가와 함께 렌터카 교통사고와 벌·뱀 물림 사고도 여름철에 몰리면서 각별한 주의가 요구된다.26일 제주도 소방안전본부에 따르면 지난 24일 오전 제주시 조천읍 해안도로에서 러닝을 하던 30대 남성이 열사병 증상을 보여 병원으로 이송됐다. 같은 날 서귀포시 남원읍에서는 밭일을 하던 70대가 열탈진 증세를, 안덕면에서는 조경 작업을 하던 20대가 열경련 증세를 보여 치료를 받았다.앞서 지난 16일 제주시 한 주택에서 의식 저하와 호흡곤란 증세로 병원에 이송된 80대 여성은 치료 중인 지난 20일 숨졌다. 올해 제주 첫 온열질환 사망 사례다.질병관리청에 따르면 지난 24일 기준 올해 전국 온열질환자는 1232명, 사망자는 5명으로 집계됐다.이 가운데 제주에선 온열질환자 41명이 발생했으며 1명이 숨졌다.폭염은 바다의 위험도 키우고 있다. 바닷물 수온이 오르면서 해파리 출현이 늘어 올여름 제주 해수욕장에서는 해파리 쏘임 사고가 7건 발생했다. 지난 23일에는 서귀포시 중문해수욕장에서 물놀이를 하던 10대가 해파리에 쏘여 병원으로 이송됐고, 앞서 신흥해수욕장에서는 어린이 3명이 잇따라 해파리에 쏘였다.최근 5년간 제주에서 발생한 해파리 쏘임 환자는 모두 93명으로, 이 가운데 60명(64.5%)이 휴가철인 7~9월에 발생했다. 특히 6월이 31명으로 가장 많았고 7월 30명, 8월 24명 순이었다. 소방당국은 일조량 증가와 연안 수온 상승으로 해파리 출현이 급증한 영향으로 분석했다.국립수산과학원 조사에서도 제주 연안에서는 독성을 가진 노무라입깃해파리의 출현율이 70%에 달했다. 유령해파리와 야광원양해파리도 확인되면서 피서객들의 주의가 요구되고 있다.물놀이 사고도 휴가철에 집중됐다. 지난 23일 오전 11시 35분쯤 제주시 애월읍 곽지해수욕장에서 40대 여성이 물놀이 중 쓰러지는 사고가 발생했다. 안전요원이 CPR을 실시해 의식이 돌아온 것으오 확인됐다. 최근 3년간 제주에서 발생한 수난사고는 245건으로, 이 가운데 절반이 넘는 128건(52.2%)이 7~9월에 발생했다. 사고 원인은 수영과 수상레저 등 물놀이가 97건(39.6%)으로 가장 많았고, 실족 70건(28.6%), 표류 29건(11.8%), 급류 고립 19건(7.8%)이 뒤를 이었다.관광객이 몰리면서 렌터카 교통사고도 증가세를 보이고 있다. 최근 3년간 렌터카 교통사고는 모두 1291건으로, 이 가운데 357건(27.7%)이 휴가철인 7~9월에 발생했다. 인명피해도 555명으로 전체의 26.6%를 차지했다. 지난해에는 렌터카 교통사고가 447건으로 전년보다 8.5%(35건), 사망과 부상을 포함한 인명피해는 712명으로 9.5%(62명) 늘었다.산과 들에서도 여름철 안전사고가 이어지고 있다. 최근 5년간 벌 쏘임 환자의 65.9%, 뱀 물림 환자의 47.7%가 모두 휴가철인 7~9월에 발생했다. 특히 뱀 물림은 9월 발생이 가장 많아 오름과 계곡, 숲길을 찾는 탐방객들의 주의가 요구된다.제주소방안전본부는 “폭염 속 야외활동은 작은 부주의가 큰 사고로 이어질 수 있다”며 “낮 시간대 야외활동을 자제하고 충분한 수분을 섭취하는 한편, 물놀이 시에는 구명조끼를 반드시 착용하고 음주 후 입수를 삼가야 한다. 해수욕장에서는 해파리 출현 여부를 확인하고 산행 시에는 긴소매와 긴바지를 착용하는 등 기본 안전수칙을 철저히 지켜달라”고 당부했다.