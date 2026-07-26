충북 음성서 외국인들 흉기 휘두르며 ‘집단 패싸움’…1명 사망

세줄 요약 충북 음성의 한 길거리에서 말레이시아 국적 외국인 일행이 패싸움을 벌이다 흉기까지 휘둘러 1명이 숨졌다. 경찰은 살인 혐의로 40대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있으며, 다른 1명도 다쳐 치료를 받고 있다. 충북 음성 길거리서 외국인 일행 집단 패싸움 발생

흉기 휘둘러 말레이시아 국적 남성 1명 사망

경찰, 살인 혐의 40대 A씨 체포해 경위 조사

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충북 음성의 길거리에서 외국인들이 집단 패싸움을 벌이다가 1명이 숨지는 사고가 발생했다.26일 경찰 등에 따르면 충북 음성경찰서는 살인 등 혐의로 말레이시아 국적 40대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다.A씨는 이날 오전 3시쯤 음성군 대소읍 한 길거리에서 같은 국적의 외국인 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.당시 A씨 일행과 B씨 일행이 패싸움을 벌이고 있었는데, A씨는 이에 가담해 몸싸움을 하던 중 흉기를 꺼내 휘두른 것으로 조사됐다.패싸움에 가담한 양측 일행은 모두 10여명인 것으로 전해졌다. B씨 외에 1명도 부상을 입고 병원에서 치료를 받고 있다.A씨는 범행 이후 인근 주거지로 달아났다가 약 1시간 만에 경찰에 체포됐다.경찰은 A씨와 일행 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.