경찰, ‘이언주 합성 음란물’ 제작 및 유포한 60대 기업인 송치

음란 합성물 만들어 온라인에 게시

유포된 음란물 퍼간 계정도 수사

이미지 확대 이언주 더불어민주당 의원이 지난해 9월 17일 국회 본회의에서 열린 경제에 관한 대정부 질문에서 이재명 정부의 경제정책에 대해 발언하고 있다. 2025.9.17. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이언주 더불어민주당 의원이 지난해 9월 17일 국회 본회의에서 열린 경제에 관한 대정부 질문에서 이재명 정부의 경제정책에 대해 발언하고 있다. 2025.9.17. 연합뉴스

세줄 요약 경찰이 이언주 더불어민주당 의원을 합성한 허위 음란물을 만들어 SNS에 퍼뜨린 60대 기업인을 검찰에 불구속 송치했다. 경찰은 압수수색으로 관련 자료를 확보했고, 재유포 계정들에 대해서도 수사를 이어가고 있다. 이언주 의원 합성 음란물 제작·유포 혐의 송치

60대 기업인, 성폭력처벌법 위반·모욕 적용

압수수색 후 재유포 계정 수사도 진행

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경찰이 이언주 더불어민주당 의원을 합성한 음란물을 제작한 후 유포한 60대 기업인을 검찰에 송치했다.서울경찰청은 24일 이 의원에 대한 허위 영상물 등 편집·유포 사건과 관련해 성폭력처벌법 위반 및 모욕 혐의로 60대 남성 A씨를 전날 불구속 송치했다고 밝혔다.A씨는 지난 2일 이 의원을 대상으로 성적 수치심을 유발하는 허위 영상물 1개와 모욕 이미지 3개를 편집해 소셜미디어(SNS)에 유포한 혐의를 받는다. 경찰은 지난 8일 A씨의 사무실 등을 압수수색해 범행 관련 자료를 확보하고 음란물 제작·유포 경위를 파악하는 등 수사를 이어 왔다.경찰은 또 A씨가 이같이 제작한 영상물을 온라인 커뮤니티와 SNS 등에 재차 퍼뜨린 계정들에 대해서도 계속 수사 중이다.서울청 관계자는 “온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 인간의 존엄성을 파괴하는 범죄 행위에 대해 엄정히 수사할 것”이라며 “관계기관과도 긴밀히 협력해 2차 피해 방지에도 적극적으로 노력하겠다”고 말했다.