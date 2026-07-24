디지털 성범죄 제로… 제주도 “불법촬영 걱정 없는 해변 점검”

삼양·협재·금능·이호테우서 합동 캠페인

전문 탐지장비 동원해 공중화장실 집중 점검

이미지 확대 한림읍 금능해수욕장에서 해수욕하고 있는 관광객들 모습. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 한림읍 금능해수욕장에서 해수욕하고 있는 관광객들 모습. 제주도 제공

세줄 요약 제주도가 삼양·협재·금능·이호테우해수욕장 공중화장실을 중심으로 불법촬영 합동점검과 캠페인을 진행했다. 자치경찰단과 관계기관이 탐지장비를 활용해 취약시설을 살피고, 예방수칙과 신고 방법도 안내하며 디지털 성범죄 차단에 힘썼다. 해수욕장 화장실 중심 불법촬영 합동점검 강화

관계기관·자치경찰단 참여, 탐지장비 활용 점검

예방수칙 안내·캠페인으로 관광객 경각심 제고

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“불법촬영 없는 제주, 함께 만들겠습니다”본격적인 여름 휴가철을 맞아 제주도가 주요 해수욕장 화장실을 중심으로 불법촬영 범죄 예방활동을 강화하고 있다. 관광객이 몰리는 해변 공중화장실 등을 집중 점검해 디지털 성범죄를 사전에 차단하고 안전한 관광환경을 조성하겠다는 취지다.제주도는 지난 6월 22일 삼양해수욕장을 시작으로 7월 10일 협재·금능해수욕장, 24일 이호테우해수욕장에서 불법촬영 예방 합동점검과 캠페인을 잇달아 실시했다고 24일 밝혔다.이번 점검은 여름철 관광 성수기를 맞아 공중화장실 등 불법촬영 취약시설을 집중 점검하고, 디지털 성범죄 예방에 대한 사회적 경각심을 높이기 위해 마련됐다.현장에는 제주도 성평등여성정책관을 비롯해 자치경찰단, 행정시, 여성긴급전화 1366 제주센터, 제주디지털성범죄피해자지원센터, 제주여성인권상담소시설협의회 등 관계기관이 참여했다. 이들은 전문 탐지장비를 활용해 공중화장실 등 취약시설을 합동 점검하고 예방 캠페인을 병행했다.특히 자치경찰단은 전문인력과 고성능 불법촬영 탐지장비를 투입해 범죄 발생 가능성이 높은 시설을 집중적으로 살피며 예방 활동을 강화했다.24일 이호테우해수욕장에서는 공중화장실 점검과 함께 ‘불법촬영 없는 안전 제주’를 주제로 한 퍼포먼스도 진행됐다. 참가자들은 우산과 손수건을 활용해 “불법촬영 없는 제주, 함께 만들겠습니다”, “디지털 성범죄 ZERO, 함께 실천하겠습니다”, “안전한 일상, 우리의 약속입니다”를 외치며 디지털 성범죄 근절 의지를 다졌다.이어 해변과 인근 상가를 돌며 디지털 성범죄 예방수칙과 피해지원 제도, 신고 방법 등을 안내하고 홍보물을 배부하는 등 예방 활동도 펼쳤다.도는 앞으로도 주요 관광지와 공중화장실 등 불법촬영 취약시설에 대한 합동점검과 예방 캠페인을 지속적으로 실시해 안전한 관광환경 조성에 나설 계획이다.이은영 도 성평등여성정책관은 “삼양해수욕장을 시작으로 협재·금능, 이호테우해수욕장까지 예방활동을 이어오고 있다”며 “도민과 관광객 모두가 안심하고 제주를 찾을 수 있도록 불법촬영 예방활동을 지속 확대해 안전한 관광환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.