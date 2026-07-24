“골드바 보여줘요” 말한 뒤 낚아챈 고교생…금은방 주인이 잡았다

10대 고교생…주머니에는 흉기 소지

금은방 밖에서 망본 ‘공범’ 중학생은 구속

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세줄 요약 서울 종로의 한 금은방에서 고교생 A군이 약 750만원 상당의 골드바를 보여달라 한 뒤 낚아채 달아났다. 주인은 70m가량 뒤쫓아 A군을 붙잡았고, 밖에서 망을 보던 중학생 B군도 경찰에 긴급체포됐다. 고교생, 금은방 골드바 절도 뒤 도주

주인 추격 끝 현장 검거, 경찰 인계

망 보던 중학생도 긴급체포, 특수절도

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금은방 주인에게 골드바를 보여달라고 한 뒤 이를 낚아채 달아난 10대 고등학생과 망을 본 중학생이 경찰에 붙잡혔다.서울 종로경찰서는 고등학생 A군과 중학생 B군 등 2명을 특수절도 혐의로 입건했다고 24일 밝혔다. 이들 중 B군은 현재 구속된 상태다.경찰에 따르면 A군은 지난 17일 오후 서울 종로구의 한 금은방을 찾아 주인에게 약 750만원 상당의 골드바를 보여달라고 한 뒤 이를 들고 도망쳤다.금은방 주인은 70m가량 뒤쫓은 끝에 A군을 잡아 경찰에 인계했다. A군은 범행 당시 주머니에 흉기를 넣어두고 있었던 것으로 파악됐다.경찰은 인근을 수색한 끝에 금은방 밖에서 망을 보던 B군도 긴급체포했다.두 학생에 대해선 구속영장이 청구됐지만, 법원은 B군에 대해서만 영장을 발부했다. 경찰 관계자는 “법원이 A군에 대해서는 증거 인멸의 우려가 없다고 판단했다”고 밝혔다.경찰은 이들의 범행 경위와 여죄 등을 조사한 후 사건을 검찰에 넘길 예정이다.