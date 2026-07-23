아파트 운영 놓고 앙심 품었나… 관리사무소 ‘펑’ 하고 폭발했다

경산서 주민 갈등이 부른 참사

이미지 확대 23일 경북 경산시 사동의 한 아파트 관리사무소에서 발생한 방화 폭발·화재 사고로 1층짜리 건물 안이 온통 검게 그을려 있다. 입주민인 70대 남성이 지른 불로 8명이 중경상을 입고 병원으로 옮겨졌으며 1명은 위독한 상태다.

경산 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 23일 경북 경산시 사동의 한 아파트 관리사무소에서 발생한 방화 폭발·화재 사고로 1층짜리 건물 안이 온통 검게 그을려 있다. 입주민인 70대 남성이 지른 불로 8명이 중경상을 입고 병원으로 옮겨졌으며 1명은 위독한 상태다.

경산 연합뉴스

세줄 요약 경북 경산의 한 아파트 관리사무소에서 70대 남성이 인화 물질로 불을 질러 자신을 포함한 8명이 중경상을 입었다. 주민들은 폭발음 뒤 불길 속에서 뛰쳐나왔고, 중상자 3명과 위독한 여성 1명은 화상 전문병원으로 이송됐다. 경찰은 관리비와 운영 갈등, 최근 고소·CCTV 훼손 정황을 토대로 계획범죄 여부를 수사하고 있다. 경산 아파트 관리사무소 방화, 8명 중경상

관리비·운영 갈등과 고소가 누적된 참극

경찰, 계획범죄 가능성 포함해 수사 착수

2026-07-24 8면

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경북 경산의 한 아파트 관리사무소에서 70대 남성이 불을 질러 이 남성을 포함한 8명이 중경상을 입었다. 아파트 운영 문제를 둘러싼 주민 갈등이 참극으로 이어진 것으로 보인다.23일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 8시 29분쯤 경산시 사동 한 아파트 관리사무소에서 폭발과 함께 화재가 발생했다. 신고를 받은 소방당국은 인력 38명과 장비 17대를 투입해 약 19분 만에 불을 완전히 껐다. 불이 난 관리사무소는 166㎡ 규모로 경로당과 붙어 있는 단층 구조다.이 사고로 용의자 A(71)씨를 포함해 입주민 8명이 다쳐 대구 지역 화상 전문 병원으로 분산 이송됐다. 이 중 3명이 중상을 입었으며 여성 1명은 위독해 대구에서 서울의 화상 전문병원으로 긴급 이송됐다.이 여성의 남편 B씨는 “아내가 어제 폐쇄회로(CC)TV가 꺼진 걸 보고 확인해 보겠다며 아침에 관리사무소에 갔는데 폭발음이 들렸고 불이 났다”며 “관리사무소에 급하게 뛰어갔더니 (아내가) 온몸에 불이 붙은 채 바닥에 쓰러져 있어 무작정 끄집어냈다”고 급박했던 상황을 설명했다. 또 다른 주민은 “펑 하는 폭발음이 연달아 들린 뒤 관리사무소에서 주민들이 옷에 불이 붙은 채로 뛰어나와 비명을 질렀다”﻿고 말했다.A씨는 이날 아침 인화 물질을 소지한 채 관리사무소를 찾아가 불을 지른 뒤 관리사무소를 빠져나와 자신의 집으로 돌아가던 중 경찰에 붙잡혔다. 범행 직후 A씨는 흉기를 들고 주변에 “다 죽인다”고 소리치며 협박했으나 경찰관이 권총을 겨누며 경고하자 순순히 검거에 응했다. 경찰은 A씨를 현주건조물방화 혐의로 입건했다.사고가 난 아파트는 주민대표 선출 절차와 관리비 집행을 비롯한 아파트 운영 문제로 불거진 주민 간 갈등이 고소·고발로 이어지는 등 감정의 골이 깊어진 상태였던 것으로 알려졌다. 일부 주민들은 경산시에 민원도 제기했다.A씨는 최근 입주자대표회의 선거에 감사로 출마했다가 낙선한 뒤 소란을 피웠던 것으로 전해졌다. 이날도 관리사무소에서 동대표 선출 등 관리규약 관련 회의가 예정돼 있었다. 주민 C씨는 “A씨가 관리비 집행을 비롯한 아파트 운영 문제로 주민들과 갈등을 빚었다”고 말했다.경찰은 A씨의 최근 행적과 범행 전후 행동 등으로 미루어 그가 관리사무소, 이웃 주민 등과 오랜 기간 갈등을 겪는 과정에서 불만을 쌓아오다 범행했을 가능성이 큰 것으로 보고 수사를 벌이고 있다. 계획 범죄의 가능성도 배제하지 않고 있다. A씨는 평소에도 주변에 욕설을 퍼붓는 등 위협적인 행동을 해온 것으로 전해졌다. 최근 관리사무소 측은 A씨를 경찰에 고소하기도 했다. 전날 아파트에서는 일부 공동현관 유리문이 파손된 데 이어 관리사무소 외부를 비추는 CCTV 연결선이 모두 뽑히는 일도 있었다.경찰은 사고 현장 인근 차량의 블랙박스 등을 확보해 사고 당시 상황을 파악하고 있다. 향후 합동 감식을 통해 정확한 발화 지점도 밝혀낼 예정이다. 경찰 관계자는 “피의자에 대한 치료가 끝나는 대로 계획 범죄 여부 등 제기되는 모든 의문점에 대해 수사할 예정”이라고 말했다.