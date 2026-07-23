‘부하 여경들 성추행 의혹’ 경남청 경찰 간부 감찰…본청서 직접 진행

35년간 경남경찰청서만 근무…대기발령 조치

이미지 확대 지난 8일 서울 서대문구 경찰청 청사의 모습. 2026.7.8. 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 지난 8일 서울 서대문구 경찰청 청사의 모습. 2026.7.8. 이지훈 기자

세줄 요약 경남경찰청 소속 A 경정이 부하 여경들을 수년간 성추행하고 승진을 대가로 술값을 떠넘겼다는 의혹으로 경찰청 감찰을 받는다. 피해자는 10명 안팎으로 알려졌고, 경찰은 같은 지역 장기 근무와 보호 필요성을 고려해 본청이 직접 조사한다. 경남경찰청 간부, 부하 여경 성추행 의혹 감찰 착수

승진 미끼 술값 전가 등 갑질 의혹도 함께 조사

피해자 보호 위해 경찰청 본청이 직접 감찰 진행

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한 지역에서 35년간 근무한 경찰 간부가 부하 여경들을 성추행한 의혹 등으로 경찰청의 감찰을 받는 것으로 확인됐다.23일 경찰 등에 따르면 경찰청은 이달 초 경남경찰청 소속 A 경정의 비위 관련 첩보를 입수하고 감찰담당관실 주관으로 감찰에 착수했다.A 경정은 수년간 회식 자리 등에서 부하 여경들을 성추행한 의혹을 받는다. 내부적으로 파악된 피해자는 현재까지 10명 안팎인 것으로 알려졌다. 또 A 경정은 부하 직원에게 승진을 대가로 술값을 대신 내게 한 ‘갑질’ 의혹도 받고 있는데, 이번 감찰 대상에 관련 내용도 포함된 것으로 전해졌다.A 경정은 1991년 경남에서 순경으로 입직해 올해까지 35년간 경남 지역에서만 근무했다. 통상 경정급 감찰은 각 시도경찰청에서 맡지만, 이번 사례의 경우 같은 지역에서 오래 근무한 점과 피해자 보호의 필요성 등을 고려해 본청이 직접 감찰하기로 했다. 인권보호담당관실 관계자도 감찰에 참여해 피해자 조사와 보호를 병행한다.경찰은 사안의 중대성을 고려해 A 경정을 대기발령 조치했다. 대기발령이란 비위나 부실 수사 의혹 등 문제가 생겼을 때 경찰관의 직무를 일시적으로 정지시키는 인사 조치다.경찰청은 감찰을 새달 중으로 마무리한 뒤 징계위원회 회부 및 수사 의뢰 등 향후 조치 방향을 결정할 방침이다.