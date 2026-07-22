“출산 하루 만에 텃밭에 버려 숨져”…아기 유기한 中여성 “친부와 연락 안 돼서”

대구지법, 징역 3년 6개월 선고

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세줄 요약 대구지법 경주지원은 전날 출산한 아들을 경주시 공장 뒤편 텃밭 인근에 버려 저체온증으로 숨지게 한 중국 국적 여성 A씨에게 징역 3년 6개월 선고다. 아동학대 치료 40시간과 취업제한 5년도 명령이다. 전날 출산 신생아 텃밭 유기, 저체온증 사망

중국 국적 여성 A씨, 징역 3년 6개월 선고

치료 40시간·취업제한 5년 함께 명령

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갓 태어난 아기를 야외에 방치해 숨지게 한 중국 국적 여성이 징역형을 선고받았다.22일 대구지법 경주지원 제1형사부는 신생아를 야외에 방치해 숨지게 한 혐의(아동학대처벌법상 아동학대살해)로 기소된 중국 국적 여성 A씨에게 징역 3년 6개월을 선고했다.또 아동학대 치료 프로그램 40시간 이수와 아동 관련 기관 취업제한 5년을 명령했다.A씨는 지난 1월 10일 오후 경주시의 한 공장 뒤편 텃밭 인근에 전날 출산한 아들을 유기해 저체온증으로 숨지게 한 혐의다.재판부는 “피고인은 전 남편과의 사이에서 낳은 중증 장애인 아들을 홀로 양육하던 중 피해 아동의 친부와 연락이 닿지 않아 막막한 처지에 놓였고, 국내 기관의 도움도 기대하기 어려웠다”며 “다소 우발적으로 범행한 점과 범행을 깊이 반성하고 뉘우치는 점 등을 참작했다”고 양형을 설명했다.