[단독]장윤기 수사 형사과장, ‘광산서 內 합동수사팀 추진안’ 윗선 보고

‘여청수사팀과 여죄 합동수사’ 보고서 작성

‘국수본이 분리 지시’ 광주청 카톡도 법원에 제출

이미지 확대 장윤기 사건에 대해 살인과 성범죄 사건을 분리 수사하도록 지시한 혐의를 받는 전 광주 광산경찰서 형사과장 박모 경정이 21일 전남광주 동구 광주지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 호송차에 오르고 있다. 광주지법 최윤영 영장전담 부장판사는 “지금까지 소명된 자료만으로는 구속의 필요성을 인정하기 어렵다”며 이날 박 경정에 대한 구속영장 청구를 기각했다. 2026.7.21. 전남광주 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 장윤기 사건에 대해 살인과 성범죄 사건을 분리 수사하도록 지시한 혐의를 받는 전 광주 광산경찰서 형사과장 박모 경정이 21일 전남광주 동구 광주지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 호송차에 오르고 있다. 광주지법 최윤영 영장전담 부장판사는 “지금까지 소명된 자료만으로는 구속의 필요성을 인정하기 어렵다”며 이날 박 경정에 대한 구속영장 청구를 기각했다. 2026.7.21. 전남광주 연합뉴스

이미지 확대 장윤기 사건 초동수사 일지 닫기 이미지 확대 보기 장윤기 사건 초동수사 일지

세줄 요약 광주 광산경찰서는 장윤기 사건의 성범죄와 살인을 병합 수사하는 합동수사팀 구성안을 작성해 서장에게 보고했다. 그러나 국수본이 분리 수사를 지시했고, 검찰 송치 직전이라 추진안은 실행되지 못했다. 박 경정은 병합 수사를 여러 차례 재건의한 것으로 전해졌다. 광산서, 장윤기 사건 병합수사 추진안 보고

국수본 분리수사 지시로 합동수사 무산

검찰·특수단, 지시 경위와 수사 과정 조사

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‘장윤기 사건’과 관련해 경찰청 국가수사본부가 성범죄와 살인을 분리해 수사하라고 지시했다는 의혹이 커지는 가운데, 당시 광주 광산경찰서는 자체적으로 성범죄와 살인을 함께 수사하는 합동수사팀 구성까지 추진하며 사건 병합을 시도했던 것으로 확인됐다.22일 서울신문 취재를 종합하면 전 광산서 형사과장 박모 경정은 지난 5월 12일 ‘광산서 내 합동수사팀 구성 추진안’을 작성해 광산서장에게 보고했다. 장윤기의 성범죄와 살인 사건을 분리 수사하라는 국수본 지시가 이어지자, 경찰서 내부에서 사건을 통합해 수사하자는 취지였다.보고서에는 합동수사와 여성청소년수사팀 협업, 스토킹·성폭력 등 여죄 합동수사 방안 등이 담긴 것으로 전해졌다. 그러나 기존의 분리 수사 방침이 유지된데다 장윤기 검찰 송치를 불과 이틀 앞둔 시점이라 추진안은 실제 시행되지 못했다.박 경정은 장윤기가 여고생 이채원양을 살해한 다음 날인 5월 6일 베트남 국적 여성 A씨 대상 성범죄와의 연관성을 확인한 뒤, 이튿날 경북으로 수사관을 보내 A씨를 참고인 신분으로 조사한 것으로 알려졌다. 두 사건의 피의자가 모두 장윤기이고 범행 수법도 ‘목 조름’으로 같다는 점을 확인한 박 경정은 5월 8일 성범죄와 살인 사건을 함께 수사해야 한다는 의견을 처음 보고했다.하지만 같은 날 광주경찰청은 카카오톡 메시지를 통해 ‘국수본 지시’라며 사건을 분리해 수사하라는 방침을 전달한 것으로 전해졌다. 박 경정 측은 이후에도 5월 10일까지 세 차례에 걸쳐 병합 수사의 필요성을 재차 건의했지만 받아들여지지 않았다고 주장했다. 박 경정은 장윤기 검찰 송치 의견서에도 ‘강간 등 살인 혐의에 대한 추가 수사가 필요하다’는 의견을 별도로 기재한 것으로 전해졌다.박 경정 측은 지난 21일 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 합동수사팀 구성 추진안과 국수본의 분리 수사 지시가 담긴 광주경찰청 관계자와의 카카오톡 대화 내용 등을 법원에 제출한 것으로 알려졌다.광주지검은 이날 국수본의 분리 수사 지시 과정에 관여한 것으로 알려진 국수본 강력계장 최모 경정을 참고인 신분으로 불러 조사했다. 경찰청 국가수사본부 특별수사단도 당시 광주경찰청 강력계장 김모 경정을 참고인 신분으로 소환 조사했으며, 광주지검은 박 경정을 피의자 신분으로 불러 사실관계를 확인했다.한편 국수본 장윤기 사건 특별수사단은 지난 15일 중간 수사결과 발표 과정에서 언급된 ‘장윤기가 피해자를 범행 이전부터 알았을 가능성이 있다는 정황’과 관련해 “면식 관계는 아니었다는 결론을 도출했다. 피해자 가족들께 재차 송구하다는 말씀을 드린다”고 이날 밝혔다.